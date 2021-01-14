"Браво!" - актер Маколей Калкин об идее вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"

Актер поддержал и пользовательницу Twitter, которая предложила создать петицию о замене Трампа в ленте на 40-летнего Калкина.

Американский актер Маколей Калкин, который в детстве исполнил главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал идею отредактировать вторую часть ленты и убрать из нее пока еще действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети Twitter он написал "браво" под публикацией пользователя, выложившего фрагмент фильма, из которого вырезал Трампа.

[ + – ] Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома 2"

Актер поддержал и пользовательницу Twitter, которая предложила создать петицию о замене Трампа в фильме на самого 40-летнего Калкина.

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Пользователи интернета предлагали и другие варианты для замены Трампа в ленте. В частности, один из них добавил в видео вместо президента США японскую виртуальную певицу Мику Хацунэ.

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А другой пользователь предложил заменить Трампа актером Киану Ривзом.

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Отметим, ранее и российский политик Владимир Жириновский выступил с предложением заменить собой Дональда Трампа в фильме "Один дома 2".

Напомним, что после недавнего штурма американского Капитолия сторонниками Дональда Трампа, фанаты фильмов "Один дома" с Маколеем Калкиным попросили убрать действующего президента США из второй части культовой ленты. Речь об эпизоде, в котором Трамп подсказывает дорогу главному герою фильма Кевину Маккаллистеру, который пытается найти лобби отеля "Плаза", и провожает уходящего мальчика недоумевающим взглядом.