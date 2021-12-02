Особняк из "Один дома" выставили на Airbnb: как он выглядит внутри

Четверо счастливчиков смогут переночевать в культовом доме 12 декабря и почувствовать себя кэвинами маккалистерами.

Создатели ремейка "Один дома" в честь выхода фильма решили порадовать фанатов картины и предлагают им на одну ночь, 12 декабря, арендовать особняк, в котором снималась культовая комедия. Соответствующее предложение уже появилось на Airbnb.

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Автор объявления от имени старшего брата Кэвина Маккалистера, База, пишет, что желающие смогут переночевать в чикагском доме их семьи, когда Маккалистеры снова уедут на каникулы.

"Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная охранная фирма), мы никогда не стары для праздничных шуток. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну бригаду озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно бегать в доме моего детства 12 декабря. Бронирование стартует 7 декабря в 13:00", – говорится в объявлении.

Дом находится в городе Уиннетка штата Иллинойс, возле Чикаго, по адресу Линкольн авеню, 671, недалеко от озера Мичиган. Его площадь – 390 кв.м. Особняк в георгианском стиле был построен в начале ХХ века. Когда снимали фильм "Один дома", он принадлежал семье Абендшин, которая купила его в 1988 году за $ 875 тыс. Во время съемок хозяева никуда не съезжали и могли наблюдать за процессом. Вся работа проходила только на кухне, холле с лестницей, подвале и еще нескольких комнатах. Разгромные сцены снимались в пустой школе Нью-Триер.

В 2012 года дом продали семейной паре за $1,585 млн, хотя изначально ставили цену $2.4 млн. Нынешние владельцы сделали из особняка туристический аттракцион.

Тех, кто снимет дом, приглашают играть по правилам Кэвина: есть нездоровую пищу, смотреть всякую ерунду по телевизору, одалживать лосьон для бриться Маккалистера старшего и выбирать собственное приключение.

В развлекательную программу входит лучшая пицца Чикаго и ужин при свечах из крафт-макарон с сыром, приготовленных в микроволновой печи.

"Затем, когда вы будете готовы расслабиться, вы сможете насладиться просмотром новейшего праздничного приключения по франшизе – Home Sweet Home Alone на Disney +", – гласит объявление.

В доме – четыре гостевых комнаты и две спальни. Все помещение украшено рождественскими декорациями, причем некоторые повторяют точь-в-точь те, которые зрители видели в фильме.

Арендовать особняк смогут четверо счастливчиков, каждый из которых заплатит за ночь в нем всего лишь $25 и получит в подарок конструктор LEGO Ideas Home Alone.

В объявлении предупреждается, что правила пребывания в доме Маккалитеров требуют неуклонного соблюдения карантинных ограничений в связи с коронавирусом:

"Персонал на месте будет следовать применимым местным, государственным и федеральным правилам, а также правилам безопасности Airbnb в отношении COVID-19, которые включают ношение маски и практику социального дистанцирования, когда это требуется местными законами или правилами, а также соблюдение нашего пятиступенчатого улучшенного процесса очистки. Гости сами несут ответственность за свои поездки в Чикаго и обратно".

В честь первого в истории пребывания в доме Маккалистеров Airbnb сделает разовое пожертвование в чикагскую детскую больницу Ла Рабида, которая занимается поддержанием и улучшением ачества жизни пациентов со сложными состояниями, ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями.

Ремейк фильма "Один дома" вышел 12 ноября и получил в основном негативные отзывы критиков. По их мнению, повторять слово в слово историю 30-летней давности в наше время глупо, поскольку современные юные зрители живут в других реалиях и требуют более соответствующих и понятных им комедий.

Напомним, Виллу Бальбиано – один из прекраснейших палаццо на озере Комо, которая появилась в картине "Дом Гуччи", тоже можно арендовать на Airbnb.