"Сам удома", "Дім Ґуччі" й "Абатство Даунтон". 8 будинків із фільмів, де можна пожити

За бажання, фанати можуть пережити "День бабака", відпочити в "Домі Ґуччі" та навіть "Пуститися берега".

Найчастіше декорації для відомих фільмів і серіалів будуються прямо на знімальних майданчиках. Іноді орендуються квартири, будинки та навіть замки. І простим смертним за всього бажання вдається лише сфотографуватися на місці культової локації. Проте все частіше на сайтах для оренди житла з'являються унікальні пропозиції, прийнявши які шанувальники фільмів і серіалів можуть буквально пожити життям улюблених героїв.

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Фокус зібрав вісім унікальних локацій, які, з'явившись на екрані, стали культовими й тепер доступними для оренди. Треба лише мати на увазі, що занурення в кіноісторію може коштувати дорого.

Вілла Альдо Ґуччі з "Дому Ґуччі"

Після виходу фільму Рідлі Скотта "Дому Ґуччі" стало можливо орендувати шикарну віллу Альдо Ґуччі, на якій збирається вся родина. Втім, раніше її можна було знімати для весіль та інших урочистостей.

[ + – ] Кадр із фільму "Дім Ґуччі" Фото: Скриншот

[ + – ] Вілла Бальбіано на озері Комо Фото: Скриншот

Вілла Бальбіано – одна з найстаріших і найпрекрасніших вілл на озері Комо. Її збудував у XVII столітті кардинал Толомео Галліо, а у XVIII тут жив кардинал Анджело Марія Дуріні, який зібрав велику колекцію творів мистецтва та придбав додаткові ділянки землі, де пізніше збудував церкву.

[ + – ] Інтер'єри вілли Бальбіано Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри вілли Бальбіано Фото: Airbnb

Віллу оточує сад, на озеро Комо відкривається приголомшливий вигляд. Інтер'єри вілли вражають розкішшю. Словом, тут є все, щоб відчути себе в справжньому "Домі Ґуччі". Вартість однієї ночі на віллі – понад 1100 доларів.

Будинок сімейства Капулетті з фільму "Ромео та Джульєтта"

Провести ніч у будинку Джульєтти, як його називають у Вероні, — такою унікальною пропозицією можна було скористатися торік на 14 лютого.

[ + – ] Кадр із фільму "Ромео та Джульєтта" 1936 року Фото: Скриншот

Дім Джульєтти належав роду Даль Каппелло (прообраз сім'ї Капулетті). У 1667 році будинок разом із вежею, що не збереглася, був проданий одному з представників роду Каппелло й потім неодноразово змінював господарів.

[ + – ] Статуя Джульєтти у Вероні та знаменитий балкон Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри "Дому Джульєтти" Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри "Дому Джульєтти" Фото: Airbnb

Маєток став популярним після виходу в 1936 році фільму Джорджа К'юкора "Ромео і Джульєтта" — екранізації п'єси Шекспіра. Будівлю було перебудовано. Наприклад, з'явився "той самий" знаменитий балкон Джульєтти. Для нього використали плиту від античного саркофагу. І з 1930-х у будинку ніхто не жив і майже не бував, тож пропозиція була по-справжньому ексклюзивною. Охочим переночувати в історичній будівлі треба було написати листа, в якому було необхідно розповісти свою історію кохання. Не виключено, що наступного року пропозиція знову буде чинною.

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Будинок сім'ї Маккалістерів із фільму "Сам удома"

Творці римейку "Сам удома" вирішили пропіарити свій фільм у схожому стилі, і тепер шанувальники картини зможуть орендувати будинок, де знімалася культова комедія, але тільки на одну ніч, 12 грудня.

[ + – ] Кадр із фільму "Сам удома" Фото: Скриншот

Автор оголошення на Airbnb від імені старшого брата Кевіна Маккалістера, База, пише, що охочі зможуть переночувати в чиказькому будинку їхньої родини, коли їхнє сімейство знову вирушить на канікули.

[ + – ] Будинок сім'ї Маккалістер із "Один дома" Фото: Airbnb

[ + – ] Одна зі спалень Фото: Airbnb

[ + – ] Сходи в будинку сім'ї Маккалістер Фото: Airbnb

[ + – ] Фото База Маккалістера Фото: Airbnb

Будинок розташований у місті Віннетка, штат Іллінойс, біля Чикаго, за адресою: Лінкольн авеню, 671, неподалік озера Мічиган. Його площа – 390 кв. м. Маєток у георгіанському стилі збудований на початку ХХ століття. Коли знімали фільм "Сам удома", він належав родині Абендшин, у 2012 році маєток продали сімейній парі, яка зробила з нього туристичну пам'ятку. У будинку відтворені інтер'єри з фільму, а пригощатися гості будуть знаменитою піцою Чикаго та макаронами з сиром.

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Дім Мадлен із серіалу "Велика маленька брехня"

У серіалі "Велика маленька брехня" глядачів цікавив як захоплюючий сюжет картини, так і розкішні будинки героїнь. Один із маєтків, який належав героїні серіалу — Мадлен, тепер можна зняти на ніч. Але коштуватиме це дорого. Ніч у будинку коштує від 3 до 5 тисяч доларів.

[ + – ] Кадр із серіалу "Велика маленька брехня" Фото: Скриншот

Загалом у будинку сім спалень, вісім ванних кімнат, а до всього цього додається розкішний вид на океан, яким так часто милувалися герої серіалу.

[ + – ] Будинок із серіалу "Велика маленька брехня" Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри будинку із серіалу "Велика маленька брехня" Фото: Airbnb

Розташований будинок не в місті Монтерей, штат Каліфорнія, а в Малібу. У пошуках місця для зйомок команда серіалу об'їздила все узбережжя Південної Каліфорнії, але потрібну локацію знайшли зовсім в іншому штаті.

[ + – ] Вид на океан з будинку Мадлен Фото: Airbnb

Господарі будинку пишаються тим, що їхній маєток став "героєм" популярного серіалу. Але цей будинок і раніше часто з'являвся у кіно. Тут знімали деякі серії "Ханни Монтани" та "Діагноз: убивство". А ще його найчастіше знімають на літо знаменитості. Але хто саме, невідомо, господарі будинку секрет не розкривають.

Котедж батьків Гаррі Поттера з фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті"

Будиночок називається De Vere House, був побудований у XV столітті в мальовничому селі Лавенгем в Саффолку. Власники намагалися його продати за 950 тисяч фунтів (1,3 мільйона доларів). Але покупців не знайшлося, тому будинок із шістьма спальнями можна тепер орендувати.

[ + – ] Будинок Поттерів у Ґодриковій долині. Кадр із фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті" Фото: Скриншот

У фільмі "Гаррі Поттер і Дари смерті" будинок був показаний напів зруйнованим, у ньому за сюжетом народився Гаррі й саме тут Волдеморт убив батьків хлопчика. У фільмі "засвітилося" все село, воно зображало поселення чарівників під назвою Ґодрикова долина. І незабаром на продаж тут було виставлено ще один історичний будинок.

[ + – ] Будинок у селі Лавенгем Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри "будинку Поттерів" Фото: Airbnb

Зараз в оренду на Airbnb здаються дві окремі кімнати в будинку Поттерів за ціною близько 300 доларів кожна. І туристи, зважаючи на все, у захваті.

Маєток-готель із фільму "День бабака"

Будинок під назвою Cherry Tree Inn, який рохташований у Вудстоку, штат Іллінойс, був готелем у фільмі "Будинок бабака". Саме в одній зі спалень щоранку прокидався герой Білла Мюррея і ніяк не міг покинути кордон 2 лютого.

[ + – ] Герой Білла Мюррея всоте прокидається все в тій же спальні. Кадр із фільму "День бабака" Фото: Скриншот

Господарі будинку збагнули, що шанувальники культового кіно захочуть на нього подивитися, тож пускають охочих на екскурсії, а також здають для заходів і подобово. Ціна за ніч – близько ста доларів. Для гостей доступні перший і другий поверхи, оскільки господарі мешкають на третьому.

[ + – ] Маєток, де у фільмі "День бабака" розміщувався готель Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри маєтку, де знімали фільм "День бабака" Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри маєтку, де знімали фільм "День бабака" Фото: Airbnb

Приємний бонус, у будинку можна зупинятися з домашніми тваринами, господарі мають своїх двох собак.

Будинок наркоділків із серіалу "Пуститися берега"

Саме в цьому котеджі, розташованому в Альбукерку, штаті Нью-Мексико, Волтер Вайт і Джессі організували тимчасову лабораторію з виготовлення заборонених речовин. Сталося це в третій серії п'ятого сезону серіалу.

[ + – ] Кадр із серіалу "Пуститися берега" Фото: Скриншот

Господарі перед тим, як здати будинок в оренду, доповнили інтер'єри тематичним декором. В оренду можна взяти костюми хімзахисту для фотосесій!

[ + – ] Будинок із серіалу "Пуститися берега" Фото: Airbnb

У розпорядженні гостей, які зняли цей будинок, є три спальні, вітальня, їдальня та більярдна.

[ + – ] Спальня в будинку з серіалу "Пуститися берега" Фото: Airbnb [ + – ] Гості в домі з серіалу "Пуститися берега" Фото: Airbnb

Вартість оренди будинку з культового серіалу становить 269 доларів за ніч. Господарі кажуть, що будинок чудово підходить для вечірок, адже в ньому є зона барбекю та місце для розміщення 16 гостей.

Квартира найманої вбивці Вілланель із серіалу "Вбиваючи Єву"

Локації з двох перших сезонів серіалу "Вбиваючи Єву" недоступні, тому що їх просто не існує, вони були створені за рахунок декорацій спеціально для зйомок. А ось квартира Вілланель в іспанській Барселоні цілком реальна та здається в оренду на Airbnb.

[ + – ] Кадр із серіалу "Вбиваючи Єву" Фото: Скриншот

Господарі апартаментів на площі Лессепс не привертають уваги, тому на сайті вона називається просто: Our house: Architects' flat — "Наш будинок. Квартира архітекторів".

[ + – ] Квартира в Барселоні з серіалу "Вбиваючи Єву" Фото: Airbnb

[ + – ] Квартира в Барселоні із серіалу "Вбиваючи Єву" Фото: Airbnb

[ + – ] Квартира в Барселоні із серіалу "Вбиваючи Єву" Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єр із серіалу "Вбиваючи Єву" Фото: Airbnb

Тут є чотири спальні та все необхідне для відпочинку чотирьох гостей. Родзинка локації – балкон із шикарним видом на місто. Орендарі отримують доступ до басейну. Ніч у квартирі з дизайнерським ремонтом та антикварними меблями обійдеться в 320 доларів США,

Бонус. Замок сімейства Кроулі з серіалу "Абатство Даунтон"

Замок Гайклер поки що подобово не здається, зате його можна зняти для різноманітних урочистостей і пресконференцій. А ще тут проводять екскурсії. Джордж Герберт, восьмий граф Карнарвон, хоч і є хрещеником королеви Єлизавети, нащадком знаменитого археолога, який знайшов гробницю Тутанхамона, і власником одного з "кіношних" замків Великобританії, неодноразово говорив, що утримувати родове гніздо надмірно дорого. На ремонт родового маєтку потрібно щонайменше 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Ретро-вечірка в замку Гайклер

Граф зазначав, що як тільки закінчує ремонт даху, його слід починати наново, а більшість кімнат у величезному маєтку взагалі не використовується.

Сьогодні замок Гайклер у світі знають як "абатство Даунтон" за назвою знаменитого серіалу, який знімали на цій локації. Але замок у різні роки ставав знімальним майданчиком для величезної кількості фільмів і серіалів. Зокрема, тут знімали серіали "Дживс і Вустер" і "Міс Марпл", а також фільм "Матч Пойнт".