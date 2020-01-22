День Святого Валентина: влюбленным выпал шанс провести ночь в Доме Джульетты в Вероне

Последний раз желающие могли переночевать в так называемом "Доме Джульетты" 90 лет назад

Известный сайт Airbnb объявил, что одной паре будет предоставлена ​​уникальная возможность переночевать в историческом здании, одном из главных туристических достопримечательностей Вероны – так называемом Casa di Giulietta ("Доме Джульетты"). Об этом пишет CNN.

Дом Джульетты принадлежал роду Даль Каппелло (прообраз семьи Капулетти), их герб в форме мраморной шляпы расположен на арке, ведущей во внутренний двор. В 1667 году дом вместе с несохранившейся башней был продан одним из представителей рода Каппелло и затем неоднократно менял хозяев.

Он стал популярен после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора "Ромео и Джульетта" по пьесе Шекспира. Здание было перестроено, например, появился тот самый знаменитый балкон Джульетты. Для него использовали плиту от античного саркофага.

Сейчас в дворике установлена скульптура героини пьесы, а на внутренних стенах арки, ведущей к дому, влюбленные оставляют надписи.

Сейчас, чтобы на День Святого Валентина оказаться в этом романтичном месте, влюбленным нужно будет написать письмо с подробным описанием своей истории любви и объяснить, почему они будут идеальными гостями для романтического отдыха. Ведь на ночь в Доме Джульетты никто не оставался с 1930-х годов.

Все фото: Аirbnb

Победители проведут ночь в спальне Джульетты на кровати из фильма Франко Дзефирелли 1968 годов, прогуляются по Вероне в рамках специального туристического тура и отужинают при свечах. Блюда для них приготовит шеф-поваром с двумя звездами Мишлен Джанкарло Пербеллини.

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