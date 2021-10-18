Есть на свете отели, которые привлекают постояльцев не только комфортом и отличной кухней, но и мрачными легендами, которые их окружают. Печальные влюбленные, умершие заключенные, прекрасные дамы и даже лошади – вот кого могут встретить гости, отправляясь в свой номер

Эти гостиницы весьма популярны среди посетителей, особенно под Хеллоуин, хотя гости вполне могут проснуться оттого, что рядом с ними в номере окажется не слишком дружелюбное привидение. Фокус собрал самые популярные среди призраков отели со всего мира.

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The Langham London

Лондон, Великобритания

[ + – ] Гостиница The Langham London - самый старый гранд отель британской столицы

Шикарный пятизвездочный отель The Langham London принимает гостей с 1865 года и считается одним из старейших гранд-отелей Лондона. Отель бережно хранит исторические традиции, сочетая изысканную атмосферу викторианской эпохи с техническими новинками и современным комфортом. А "оживляют" атмосферу целых семь призраков.

Один из них – врач, который по невыясненной причине застрелил свою молодую и прекрасную жену, а потом застрелился сам во время медового месяца, который они проводили в отеле. Обитает неспокойный дух в номере 333, и гости, рискнувшие занять эту комнату, могут услышать стон, смех и плач убийцы. Однако сотрудники говорят, что после капитального ремонта крыши духов не было слышно, вполне возможно, что они упокоились с миром.

[ + – ] The Langham London - гостиница, где точно можно увидеть призраков

Но есть шанс увидеть призрак немецкого принца, который покончил с собой, выпрыгнув в окно, свидетели описывают его как мускулистого молодого человека. Также в коридорах появляется призрак человека с раной на лице. Любит пугать гостей и дух императора Наполеона III, который жил тут в изгнании. Еще одно привидение предпочитает скидывать гостей с кроватей. Также имеются призраки дворецкого и лакея, последний появляется в голубой ливрее и напудренном парике.

Relais Castello Bevilacqua

Бевилаккуа, Италия

[ + – ] Отель Relais Castello Bevilacqua в Италии Фото: Relais Castello Bevilacqua

Настоящий романтический замок XIV века – Relais Castello Bevilacqua расположен неподалеку от Вероны и является пристанищем сразу для нескольких призраков. Но самым знаменитым является дух его бывшего владельца Алессандро Бевилаккуа, погибшего из-за несчастного стечения обстоятельств во время пожара в 1884 году. Не повезло Алессандро и после смерти. Хорватские солдаты, входившие в состав австрийской армии, в поисках легкой наживы выпытали у слуг про два тайных подземных тоннеля.

Один вел в монастырь Сан-Сальвар, а другой – на кладбище Минербе, где и был похоронен синьор Алессандро. Но сокровищ солдаты не нашли. Поэтому зло они выместили на несчастном покойнике. С тех пор его скорбный потревоженный дух бродит громкими коридорам замка, а его голос звучит среди ветвей деревьев большого сада.

[ + – ] Отель Relais Castello Bevilacqua - обиталище музыкального призрака

Однако старожилы считают, что призрак Алессандро весьма гостеприимен и защищает тех, кто пришел в замок с миром. Интересный факт: в 2013 году группа охотников за привидениями из Падовы провела несколько экспериментов в Castello Bevilacqua. Как выяснилось, легенды о замке – не просто фантазии. Цифровой рекордер EVP записал "потусторонний голос" во время разговора исследователей. Исследователи также слышали вздохи и стуки из пустых запертых комнат. А когда они попросили призрак сыграть на музыкальном инструменте, то услышали в ответ, как он напевает песенку.

Националь

Москва, Россия

[ + – ] Отель "Националь" - самый известный в России отель с призраками Фото: Скриншот

Один из самых шикарных отелей Москвы – "Националь", открылся в 1903 году. Давал приют балерине Анне Павловой, композитору Николаю Римскому-Корсакову, французскому поэту Анатолю Франсу, однако один из самых известных его гостей – это Владимир Ленин.

[ + – ] Отель "Националь", где до сих пор можно увидеть Ленина Фото: Скриншот

Он прожил тут около недели, занимал номер 107 вместе с супругой, Надеждой Крупской и был весьма доволен условиями и обслуживанием.

Работники отеля рассказывают, что часто видят призрак лысоватого мужчины с остроконечной бородкой в коридорах отеля. Он любит пошалить: часто выключает и включает свет. Похоже, Ленину и правда так приглянулся "Националь", что он не захотел покидать его и после смерти.

Dragsholm Slot

Одсхерред, Дания

[ + – ] Отель Dragsholm Slot, где живет призрак знатного шотландца и Белой леди

800-летний замок находится на живописном полуострове и предлагает своим гостям комфортные номера, маршруты для прогулок, лучший в Дании винный погреб и отличную кухню, а еще около сотни призраков.

Знаменитостей среди них трое. Дух знатного шотландца – графа Ботвелла, любит кататься по двору на призрачной лошади, или проносится мимо замка в карете. Он был незаконно заключен в замке и скончался в 1578 году. Серая леди внезапно появляется в коридорах, считается, что она была служанкой и до сих пор следит за порядком.

А самым печальным призраком является Белая леди. По легенде, ее заточил в замке жестокий отец, после того, как узнал, что она влюбилась в простолюдина. В 1930-е годы рабочие нашли в стене скелет молодой женщины в истлевшем белом платье, что подтвердило истинность легенды.

Fairmont Hotel

Ванкувер, Канада

[ + – ] Отель Fairmont в Ванкувере, где обитает призрак Леди в Красном Фото: Fairmont Hotel

В отеле Fairmont останавливались знаменитости и венценосные особы. Особенно любила его комфортные номера покойная королева-мать. Но самым известным посетителем является Леди в красном, призрак, который часто видят в коридорах и вестибюле отеля.

[ + – ] Отель Fairmont в Ванкувере, где обитает призрак Леди в Красном Фото: Fairmont Hotel

Персонал рассказывает, что Леди в Красном была клиенткой отеля, часто в нем останавливалась, пока не погибла в ужасной автокатастрофе прямо за его дверями.

Леди стала настолько привычной гостьей, что в баре отеля даже предлагают коктейль, названный в ее честь. А если посетители хотят встретиться с ее беспокойным духом, то персонал рекомендует номера на четырнадцатом этаже. Именно там Леди в Красном видят чаще всего.

Hollywood Roosevelt Hotel

Лос-Анджелес, США

[ + – ] Отель Hollywood Roosevelt, где живут привидения знаменитостей Фото: Hollywood Roosevelt Hotel

В отеле Hollywood Roosevelt, построенном в "золотой век" Голливуда, останавливались в свое время все звезды первой величины.

Тут когда-то даже проходили первые церемонии вручения премии "Оскар". И именно сюда должны направиться охотники за приведениями, если они хотят встретить беспокойных духов.

[ + – ] Отель Hollywood Roosevelt, где живут привидения знаменитостей Фото: Hollywood Roosevelt Hotel

В зеркале у бассейна они внезапно могут увидеть отражение Мэрилин Монро. Дива часто останавливалась в этом отеле и обожала проводить время у бассейна.

А голливудский сердцеед Монтгомери Клифт жил здесь три месяца, пока снимался в фильме "Отсюда в вечность" в 1928 году. С той поры гости часто слышали, как он играет на трубе в своем бывшем номере. Также призраки часто звонят по телефону, но никогда не отвечают, если поднять трубку.

Chateau de Marcay

Луара, Франция

[ + – ] Отель Chateau de Marcay, чья хозяйка была оборотнем, а стала призраком Фото: Chateau de Marcay

Замок в долине Луары был построен еще в XI веке, но с той поры он не несет никаких оборонительных функций и открыл свои двери для гостей, как фешенебельный отель.

Однако гости могут тут встретиться с призраком одной из бывших хозяек замка. По легенде Белая дама владела этими землями несколько столетий назад. Но у нее была тайна – она была оборотнем, превращалась в волка в полнолуние и бегала по окрестностям.

Местный фермер застрелил животное, а когда понял, кого убил, то тайно похоронил хозяйку и сохранил произошедшее в тайне.

Неупокоенный дух Белой дамы вернулся, и с той поры его часто видят в замке. Посетители и персонал описывают его, как призрак молодой красивой дамы в белом платье.

Toftaholm Herrgard

Смаланд, Швеция

[ + – ] Отель Toftaholm Herrgard, где живет призрак юноши Фото: Toftaholm Herrgard

До того как стать отелем, Toftaholm Herrgard был частным имением, построенным еще в XIV веке. Отель расположен на берегу живописного озера Видостерн, популярен среди туристов и, конечно, привлекает охотников за привидениями.

Гости рассказывают, что в гостинице часто беспричинно хлопают двери, открываются и закрываются окна, а в номере 324 можно увидеть призрак печального юноши.

Toftaholm Herrgard таит историю любви – юноша из крестьянской семьи был влюблен в дочь хозяина имения, однако им было не суждено быть вместе. Когда девушка вышла замуж, ее поклонник был безутешен и повесился вскоре после свадьбы. Теперь его призрак блуждает по отелю и пугает гостей.

[ + – ] Отель Toftaholm Herrgard, где блуждает призрак несчастного влюбленного Фото: Toftaholm Herrgard

Karosta Prison Hostel

Лиепая, Латвия

Фото: Karosta Prison

Собственно, каждый, кто решает остановиться в этом хостеле, должен понимать, что его ждет ночь в очень странном месте с мрачной историей.

Ранее здание хостела, построенное в 1900 году, было морским портом. Потом оно было переоборудовано в тюрьму, и последний узник покинул эти стены только в 1997 году. Здесь в разное время содержались проштрафившиеся моряки, солдаты вермахта, неугодные советской власти, повстанцы и многие другие. Гости и сейчас могут испытать на себе все тяготы заключения в крохотной камере.

Фото: Karosta Prison

Но кроме мрачной атмосферы, их ждут многочисленные призраки. Они гасят свет, хлопают дверьми, касаются постояльцев и с шумом проходят по коридорам.

Hotel Castello Della Castelluccia

Рим, Италия

[ + – ] Отель Castello Della Castelluccia, где появляется призрак императора Нерона Фото: Castello Della Castelluccia

Один из самых шикарных отелей Рима расположен в имении XI века, которое сначала принадлежало благородной семье Мути, а позже родственникам семьи Орсини. В имении находили приют паломники, а ранее на этом месте находилась древнеримская вилла.

Сейчас гости могут наслаждаться уютными номерами с фресками и старинной мебелью и познакомится с призраками, населяющими замок. Самый известный среди них, конечно, император Нерон. Его видят гуляющим по саду по ночам. Просто могила императора, покончившего с собой, находится неподалеку и его призрак ищет место для успокоения.

Иногда постояльцы видят призрак алхимика, которого убило молнией в башне в время его опытов в XVII веке. Но самыми частыми посетителями отеля являются духи лошадей. Владелец отдал их за карточные долги, однако животные не выжили в чужой стране и вернулись домой уже в виде духов.