Зеленский в Омане. Журналисты побывали в отеле, в котором отдыхал президент Украины

Стоимость президентских покоев с видом на море в Al Bustan Palace может колебаться от 100 до 200 тыс. грн за ночь

Отель Al Bustan Palace, в котором в начале января отдыхал президент Владимир Зеленский, принадлжит государству Оман. Это – официальная отельная резиденция для визитов.

Об этом говорится в сюжете ТК "Прямой"

Журналисты побывали в отеле и говорят, что это "настоящее лакшери".

"Золото, драгоценные камни, мрамор, кожа, дерево... Они (оманцы, – ред.) уметь создать роскошь", – говорит ведущая, сидя в лобби Al Bustan Palace.

Фото: booking.com

По ее словам, признак "люксовости" отеля – это его работа только на завтраках: за все остальное придется заплатить, и немалые деньги.

Например, ужин стоит 1560 грн на одного человека, а бейсболку в отельном магазине можно приобрести за 4 тыс. грн. Там же можно купить наручные часы и дорогие украшения.

На 7-8 этажах в Al Bustan Palace расположены президентские и султанские апартаменты. Стоимость президентских покоев – от 100 до 200 тыс. грн за ночь. При этом, по данным издания texty.org, один перелет Зеленскому мог обойтись в 63 – 75 тыс. доларов.

"Ни в лифт, ни на этаж, ни на территорию, где бассейны и пляжи, нельзя попасть без специальных карт. Так обеспечивается приватность отдыхающих", – говорит журналистка.

Сейчас в Омане холодно, и искупаться в море практически невозможно: свидетельство этому - абсолютно пустые пляжи. Поэтому журналисты задаются вопросом – зачем на самом деле Зеленский летал в Маскат?

Часть с президентскими апартаментами смотрите с 6:15

Больше фото из Al Bustan Palace можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Омане вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского на Средний Восток, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне.

В Омане Зеленский действительно позже встретился с министром иностранных дел страны Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.