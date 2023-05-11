Переписывает историю человечества: найден доисторический ручной топор, которому 300 тыс. лет

Благодаря использованию ядерной физики и радиоуглеродной датировки ученые собирают вместе историю древних обществ Омана и открывают новые удивительные сведения о человеческой миграции, биокультурных взаимодействиях и изменениях климата.

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В пустынях Омана две команды бесстрашных ученых натолкнулись на революционные открытия, переписывающие учебники истории о древнейших основах человеческой цивилизации. Команда из более чем двадцати археологов и геологов из десяти разных стран только что завершила третий сезон раскопок двух археологических памятников в этом регионе, пишет Ancient Origins.

Их усилия принесли сокровищницу бесценных артефактов, которые дают удивительное представление о формировании современного общества в Южной Аравии.

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Археологи встретили коллекцию редких ручных топоров, которые датируются первыми волнами миграции людей из Африки, а также круглые погребальные помещения и коллекцию наскальных гравюр. Ожидается, что эти находки, расположенные в самой большой в мире песчаной пустыне, внесут огромный вклад в понимание ранней истории территории современного Омана.

Пустыня Руб-эль-Хали, что в оманской провинции Дофар, известна во всем мире. Этот малонаселенный регион Аравийского полуострова, простирающийся на 647 500 квадратных километров, является самой сплошной песчаной пустыней в мире.

Среди высоченных песчаных дюн высотой 984 фута археологи обнаружили скорлупу яиц вымершего вида страуса, а также окаменевшую дюну и старое русло реки с периода, когда климат в Аравии был гораздо более влажным.

В частности, команда археологов раскопала коллекцию каменных ручных топоров в этом месте. Датируя эти инструменты, исследователи определили, что их изготовили и использовали одни из первых мигрировавших из Африки людей около 300 000 лет назад.

В частности, команда археологов раскопала коллекцию каменных ручных топоров в этом месте Фото: Roman Garba and Alžběta Danielisov/ Institute of Archaeology of the CAS in Prague

Кроме того, исследователи используют ядерную физику для определения возраста находок. Космогенная радионуклидная датировка помогает оценить геологические материалы путем измерения концентрации изотопов, созданных космическими лучами.

Этот метод позволяет точно датировать горные породы и отложения на поверхности Земли, а также используется для оценки исторических изменений климата и тектоники.

Пространственно-временной анализ и радиоуглеродная датировка помогли исследователям узнать больше о ритуальных каменных памятниках, известных как трилиты, встречающиеся по всей южной Аравии.

Эти круглые погребальные сооружения, датируемые примерно двумя тысячами лет назад, похожи на уменьшенную версию известного английского Стоунхенджа. Однако пока непонятно кто их построил и для чего.

Вторая команда экспедиции сосредоточилась на неолитической гробнице в месте Нафуна, близ города Ибри, в провинции Дукм в центральном Омане, на берегу Аравийского моря. Эта достопримечательность, построенная между четвертым и третьим тысячелетиями до нашей эры, отличается уникальным дизайном.

Гробница окружена круговой стеной из валунов, а вход в нее — длинный узкий проход, ведущий к круглой камере. Внутри исследователи нашли несколько глиняных сосудов, каменные инструменты и несколько человеческих костей.

Команда использовала радиоуглеродный анализ, чтобы оценить возраст гробницы, построенной в период позднего неолита, примерно 4 500-3 500 лет назад.

Одним из самых удивительных открытий, сделанных исследователями, стала коллекция наскальных гравюр, на которых изображены животные, люди и геометрические фигуры. Некоторым из них более 5000 лет, что делает их одними из старейших наскальных рисунков на Аравийском полуострове. Они дают представление о жизни и верованиях людей, живших в этом регионе в период неолита.

Ожидается, что результаты экспедиций прольют новый свет на раннюю историю человеческой миграции и заселение южной Аравии, а также развитие ранних обществ и культур в регионе.

Исследователи продолжат изучать и анализировать артефакты, окаменелости и другие материалы, собранные во время экспедиций, чтобы раскрыть больше сведений о прошлом.

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