Тайны террасных систем. Найдены тысячи необычных металлических артефактов на неолитической стоянке

Недавние раскопки в корсиканском муниципалитете Сотта обнаружили обширную неолитическую стоянку с двумя отдельными поселениями и террасными системами.

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В небольшом французском муниципалитете, расположенном на острове Корсика, археологи раскопали сокровищницу древней истории. Им удалось обнаружить большую неолитическую стоянку, содержащую не одно, а два отдельных поселения, пишет Arkeonews.

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Согласно пресс-релизу Национального института превентивных археологических исследований (INRAP), первое поселение датируется началом четвертого тысячелетия до нашей эры и содержит каменную конструкцию с остатками мастерской по оббивке обсидиана. Археологи обнаружили свидетельства того, что древние люди использовали различные методы изготовления обсидиановых орудий в этой мастерской.

Эрозия разрушила это место, но на его месте было построено второе, более позднее поселение. Это второе поселение, датируемое III тысячелетием до н. э., хорошо сохранилось, и его система террас дала археологам много интересного для изучения.

Археологи обнаружили свидетельства того, что древние люди использовали различные методы изготовления обсидиановых орудий в этой мастерской Фото: Florian Soula, Inrap

Террасы были увенчаны крепостной стеной из гранитных блоков высотой около 0,9 м. На первой террасе под ней находилась каменная дуга из гранитных блоков. Назначение этой дуги пока неизвестно, но исследователи полагают, что она использовалась как своего рода крыша.

Внутри террасного здания были обнаружены лестница и коридор, которые, по-видимому, служили проходом на верхний уровень системы. Команда обнаружила еще две похожие, но более совершенные террасные системы. Назначение этих сооружений пока неизвестно, но эксперты считают, что они могли использоваться для хранения продуктов, металлургии или других ремесленных занятий.

Тысячи необычных медных и других металлических артефактов были обнаружены на территории неолитического поселения, особенно в зоне террас. Некоторые из этих артефактов имеют следы плавления, что указывает на то, что место использовалось для металлообработки. По данным INRAP, также были обнаружены зубы крупного рогатого скота и необычные останки черепных костей, которые, по-видимому, были сожжены.

Археологи обнаружили остатки обсидиановой мастерской Фото: Laura Manca INRAP

Помимо этих находок, археологи обнаружили на месте раскопок керамику, кремень, обсидиан, кварц, наконечники стрел, полиры, топоры, колеса и другие инструменты. Дальнейшие исследования находок продолжаются, проливая новый свет на эту увлекательную главу истории.

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