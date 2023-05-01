Недоношенные дети в горшках. Ученые обнаружили останки младенцев и эмбрионов в кухонной посуде

Археологи из Тегеранского университета раскопали останки детей, которым 3 000 лет, на древнем кладбище, расположенном в центрально-западном Иране.

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Команда археологов из Тегеранского университета совершила удивительное открытие в регионе Сагзабад провинции Казвин на центральном западе Ирана. Группа под руководством доктора Мустафы Дех Пахлавана проводила раскопки на древнем кладбище, когда наткнулась на кое-что экстраординарное, пишет Arkeonews.

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Команда обнаружила останки нескольких детей, включая младенцев и эмбрионов, а также останки двух лошадей, двух коз и овцы. На месте раскопок, площадью всего в пять квадратных метров, был обнаружен замысловатый комплекс весом около 10 тонн и высотой 120 см.

Доктор Дехпахлаван быстро представил подробный анализ находок, заявив, что фундамент был разделен на три части. Первая часть содержала останки ребенка, похороненного вместе с незрелым козленком.

На восточном кладбище Кара Тепе команда обнаружила пять слоев захоронений и могил, расположенных друг над другом, что свидетельствует о широком масштабе деятельности. Интересно, что могилы не имели определенного направления и были окружены несколькими глиняными грядами.

Археологи также обнаружили абортированные эмбрионы и младенцев, захороненных в глиняных горшках для приготовления пищи. Кроме того, во всех могилах были найдены останки животных, таких как козы, незрелые овцы, коровы, верблюды и лошади, что говорит о том, что животных хоронили рядом с умершими.

Судя по росту зубов и длине длинных костей, возраст скелета ребенка оценивался как менее шести лет Фото: Borna news

Судя по росту зубов и длине длинных костей, возраст скелета ребенка оценивался как менее шести лет. Во второй части комплекса находились останки двух взрослых лошадей разных пород. Первая лошадь была найдена лежащей на левом боку без черепа, в то время как вторая, меньшего размера, вероятно, каспийской породы, была похоронена в сгорбленном виде на правом боку, с черепом, расположенным в полуприподнятом виде.

Лошадь была украшена ожерельем из бронзовых бус, а в области рта археологи обнаружили часть железной уздечки. Третья часть комплекса представляла собой хаотичную смесь останков людей и животных. В этой секции было похоронено восемь человек, и команда обнаружила останки человеческого зародыша рядом с пещерой из серой глины.

В этой секции также находился череп взрослой овцы рядом с черепами человеческих эмбрионов, а также контейнер с вертикальной ручкой, небольшой кувшин и часть туловища горшка с гороховым цветом и веревочным декором.

Скелет ребенка был обнаружен рядом с глиняной посудой, что указывает на особый социальный статус, наряду с погребальными украшениями, такими как бронзовые браслеты, кольцо и остатки ожерелья из бусин из камня, бронзы и слоновой кости.

Из-за неблагоприятных условий на кладбище Кара-Тепе команда перевезла свою замечательную находку в муниципалитет Сегзабада для демонстрации и сохранения в соответствии со стандартами консервации и реставрации.

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