Не прожили и года. Мумии древнеегипетских детей показывают высокий уровень анемии

Анемия характерна уменьшением гемоглобина и эритроцитов в крови. В конце концов это приводит к неспособности переносить достаточное количество кислорода, чтобы удовлетворить потребности организма.

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Детство в Древнем Египте было на двух противоположных сторонах комфорта. Одни дети наслаждались роскошью стать фараоном еще до того, как им исполнилось десять лет, в то время как другие страдали дефицитом железа и недостатком кислорода в крови, пишет IFLScience.

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Результаты нового анализа детских мумий показали, что анемия была распространенной проблемой для египетской молодежи. Это со своей стороны приводило к высокому уровню дефектов скелета и, возможно, отправляло некоторых детей в потусторонний мир преждевременно.

Известно, что анемия — это состояние, характерное недостатком здоровых красных кровяных телец и, соответственно, дефицитом гемоглобина. В конце концов это означает, что кровь не способна переносить достаточное количество кислорода, чтобы удовлетворить потребности организма.

Исследователи решили изучить 21 древнеегипетскую детскую мумию с помощью компьютерной томографии всего тела. Благодаря этому, они обнаружили скелетные аномалии, обычно ассоциирующиеся с анемией, в частности увеличение свода черепа, то есть части черепа, где находится мозг.

Возраст мумифицировавших детей варьируется от одного года до примерно 14 лет. В общем, семь или 33 процента древних добровольцев имели патологическое расширение свода черепа, что указывает на то, что они, вероятно, страдали от анемии.

Проводя анализ, специалисты заметили избыток костного мозга в черепе и лицевых костях мальчика. Поэтому они предположили, что ребенок мог страдать от врожденного заболевания, называемого талассемией, вызванного неспособностью вырабатывать гемоглобин. Сейчас успешно лечится переливанием крови и хелатотерапией.

Однако древний мир вряд ли обладал такими средствами и возможностями. Поэтому юноша, по-видимому, страдал тяжелой анемией и скелетными изменениями, которые являются результатом расширения костного мозга.

Исследователи отмечают, что больные талассемией могли иметь склонности к задержке роста, бледности, желтухе, слабой мускулатуре, гепатоспленомегалии, развивающимся образованиям вследствие медуллярного кроветворения и ранней смерти, часто в детстве.

Поэтому неудивительно, что многие дети в Древнем Египте умирали очень рано, а вероятной причиной смерти стала именно талассемия.

Относительно детей-счастливчиков, страдавших только анемией, авторы исследования говорят, что распространенность этого заболевания могла быть связана с факторами риска, в частности со снижением потребления железа из-за недоедания; хронической желудочно-кишечной кровопотерей и снижением всасывания, вызванного паразитами; и воспалением, вызванным хроническими инфекциями.

Еще одним смертельным заболеванием в то время была малярия. Кстати, о вакцине против этой болезни Фокус уже рассказывал.

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