На вакцину ушли столетия. В мире появилась вакцина от болезни, убившей Македонского, Данте и Чингисхана

Известно, что в 2020 году малярией заболело около 241 млн человек. Умерло от инфекции около 627 тысяч. В настоящее время ученые изобрели вакцину от нее.

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Гана стала первой страной, одобрившей вакцину от малярии. Ученые уверены, что именно она изменит мир. Об этом пишет BBC News.

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Малярия считается одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Обычно она передается через укус комаров и приводит в основном к летальным исходам. Как и "черная смерть", малярия приводила к упадку великие страны, уничтожала народы, решала результаты войн.

От этого заболевания вероятнее всего погибли Александр Македонский, Аларих I (король готов), Аттила (король гуннов), Чингисхан, святой Августин, по меньшей мере 5 римских пап, итальянский поэт Данте Алигьери, император Священной Римской империи Карл V, Христофор Колумб, лорд Байрон, украинский ученый-энтомолог Д. В. Знойко и многие другие.

Ученые разработали вакцину, которую назвали R21. Ее применение оказалось невероятно эффективным.

Органы, регулирующие обращение лекарственных средств в Гане, оценили окончательные данные испытаний по безопасности и эффективности вакцины, которые еще не обнародованы, и приняли решение о ее использовании.

Похоже на них собирается поступить и Всемирная организация здравоохранения. Она рассматривает возможность одобрения вакцины.

Известно, что от малярии ежегодно умирает 620 тыс. человек, большую часть которых составляют маленькие дети.

Разрабатывать вакцину от малярии начали еще столетие назад. Исследователи преследовали цель вывести средство, которое будет защищать организм от малярийного паразита.

И, кажется, им, наконец, это удалось. Согласно результатам предыдущих исследований, вакцина R21 показала эффективность на 80% в случае введения трех начальных доз и повторной прививки через год.

Однако на этом останавливаться не собираются. Чтобы окончательно определить, насколько ее можно будет распространять и широко использовать, исследователи собираются провести масштабное испытание, в котором примут около 5 тыс. детей.

Их запланировали на конец прошлого года, однако результаты пока не опубликованы. Однако их передали некоторым государственным органам в Африке и ученым соответственно. Одним из них было Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Ганы. После ознакомления с данными исследования, оно одобрило использование вакцины для детей от пяти месяцев до трех лет.

По словам одного из ученых, профессора Адриана Хилла, директора Института Дженнера в Оксфордском университете (где и изобрели вакцину), "исследователи ожидают, что R21 существенно повлияет на уровень детской смертности от малярии в ближайшие годы, а в долгосрочной перспективе будет способствовать достижению общей конечной конечности. — искоренению и ликвидации малярии в мире".

Уже сегодня известно, что Институт сыворотки крови Индии готовится производить от 100 до 200 млн. доз в год, а в Аккре, Гана, строится завод по производству вакцин. Стоимость лекарственного средства R21 обойдется в несколько долларов.

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