На вакцину пішли століття. З'явилася вакцина від хвороби, яка вбила Македонського, Данте та Чингісхана

Відомо, що у 2020 році на малярію захворіло близько 241 млн осіб. Померли від інфекції близько 627 тисяч. Нині ж вчені винайшли вакцину від неї.

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Гана стала першою країною, яка схвалила вакцину від малярії. Вчені впевнені, що саме вона змінить світ. Про це пише BBC News.

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Малярія вважається одним із найнебезпечніших інфекційних захворювань. Зазвичай вона передається через укус комарів і приводить здебільшого до летальних наслідків. Як і "чорна смерть", малярія приводила до занепаду великі країни, знищувала народи, вирішувала результати війн.

Від цього захворювання найімовірніше загинули Александр Македонський, Аларіх I (король готів), Аттіла (король гунів), Чингісхан, святий Августин, принаймні 5 римських пап, італійський поет Данте Аліг'єрі, імператор Священної Римської імперії Карл V, Христофор Колумб, Олівер Кромвель, лорд Байрон, український вчений-ентомолог Д. В. Знойко та багато інших.

Вчені розробили вакцину, яку назвали R21. Її застосування виявилося неймовірно ефективним.

Органи, що регулюють обіг лікарських засобів у Гані, оцінили остаточні дані випробувань щодо безпечності та ефективності вакцини, які ще не оприлюднені, і прийняли рішення про її використання.

Схоже до них збирається вчинити і Всесвітня організація охорони здоров'я. Наразі вона розглядає можливість схвалення вакцини.

Відомо, що від малярії щороку помирає 620 тис. осіб, велику частку яких становлять маленькі діти.

Розробляти вакцину від малярії почали ще століття тому. Дослідники мали на меті вивести засіб, що захищатиме організм від малярійного паразита.

І, здається, їм нарешті це вдалося. Згідно з результатами попередніх досліджень, вакцина R21 показала ефективність на 80% в разі введення трьох початкових доз і повторного щеплення через рік.

Однак на цьому зупинятися не збираються. Щоб остаточно визначити, наскільки її можна буде розповсюджувати та широко використовувати, дослідники збираються провести масштабне випробування, участь в якому візьмуть майже 5 тис. дітей.

Їх запланували на кінець минулого року, однак результати досі не опубліковані. А проте їх передали деяким державним органам в Африці та науковцям відповідно. Одним з них було Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами Гани. Після ознайомлення з даними дослідження, воно схвалило використання вакцини для дітей віком від п'яти місяців до трьох років.

За словами одного з науковців, професора Адріана Хілла, директора Інституту Дженнера в Оксфордському університеті (де і винайшли вакцину), "дослідники очікують, що R21 суттєво вплине на рівень дитячої смертності від малярії в найближчі роки, а в довгостроковій перспективі сприятиме досягненню загальної кінцевої мети — викоріненню та ліквідації малярії у світі".

Уже сьогодні відомо, що Інститут сироватки крові Індії готується виробляти від 100 до 200 млн доз на рік, а в Аккрі, Гана, будується завод з виробництва вакцин. Вартість лікарського засобу R21 коштуватиме кілька доларів.

Раніше Фокус писав, що Moderna збирається вилікувати хворобу Лайма та "шлунковий грип". Хвороба Лайма може спричинити грипоподібні симптоми, біль у суглобах і навіть серйозні довгострокові проблеми зі здоров'ям, якщо її не лікувати, а переносить її малесенький кліщ.