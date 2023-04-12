Moderna збирається вилікувати хворобу Лайма та "шлунковий грип": що вже відомо

Хоча технологія мРНК ще відносно нова, її потенціал для лікування широкого спектра захворювань багатообіцяючий, і такі компанії, як Moderna, перебувають на передовій її розвитку.

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Moderna здається не збирається зменшувати темпи своєї роботи. Біотехнологічний гігант щойно оголосив про свої новітні проєкти, і вони спрямовані не тільки проти вірусу H5N1, що набирає обертів. Йдеться про кліщову хворобу Лайма і норовірус, сумнозвісний "шлунковий грип". Moderna прагне зміцнити свій пайплайн і розширити свої пропозиції, оскільки попит на її вакцини Covid-19 починає падати, пише Forbes.

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Хвороба Лайма, яку переносять кліщі, — це бактеріальна інфекція, що поширюється під час укусу зараженого кліща. Вона може викликати грипоподібні симптоми, біль у суглобах і навіть серйозні довгострокові проблеми зі здоров'ям, якщо її не лікувати.

Норовірус, з іншого боку, є дуже заразним вірусом, який може спричинити запалення шлунка і кишківника, що призводить до таких симптомів, як нудота, блювота і діарея. Його часто називають "шлунковим грипом", але він не пов'язаний із вірусом грипу.

Це був нелегкий шлях для Moderna — потрібні були роки, щоб запустити технологію мРНК у виробництво. Але щойно почалася пандемія, компанія зірвала джек-пот зі своєю вакциною Covid. Тепер, коли ситуація сповільнюється, Moderna відчуває необхідність у диверсифікації. У розробці перебувають усі види вакцин, від респіраторних захворювань, як-от Ковід, грип і RSV, до генетичних станів та інфекційних захворювань, як-от ВІЛ, вірус простого герпесу і цитомегаловірус.

У компанії Moderna великі плани — у найближчі кілька років вони планують випустити шість "основних вакцин". І вони не просто діляться теоретичними планами, адже вже мають вакцину проти RSV, на яку планують отримати схвалення регулювальних органів у цьому кварталі. Однак із вакциною проти грипу вони трохи затягнули, пославшись на необхідність зібрати більше даних, перш ніж рухатися далі.

Тепер про гроші — компанія Moderna оцінює світовий ринок бустерних щеплень Covid у 15 мільярдів доларів на рік. Вони сподіваються отримати до 9 мільярдів доларів прибутку від продажів респіраторних продуктів, включно з бустерними щепленнями Covid і потенційними майбутніми щепленнями від таких захворювань, як RSV. Це ціла купа грошей, друзі.

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