Повернення до середньовіччя. Спалахи холери у 18 країнах призводять до високої смертності та лякають ВООЗ

Глобальна ситуація з холерою погіршилася з моменту першого повідомлення про спалах захворювання 16 грудня 2022 року. Про випадки захворювання і спалахи повідомили додаткові країни, і наразі світ переживає гостре піднесення 7-ї пандемії холери, що характеризується численними спалахами великих розмірів, одночасністю і тривожно високими показниками смертності.

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У 2021 році про спалахи холери повідомили 23 країни, переважно в регіонах ВООЗ Африка та Східне Середземномор'я. У 2022 році ця тенденція збереглася: 30 країн із п'яти регіонів ВООЗ повідомили про випадки захворювання або спалахи. Станом на 1 лютого 2023 року щонайменше 18 країн продовжують повідомляти про випадки холери. Враховуючи сезонність, ця кількість може збільшитись у найближчі місяці. Особливе занепокоєння викликають високі показники смертності, пов'язані з цими спалахами, оскільки багато країн повідомили про вищі показники коефіцієнта летальності (КЛ), ніж у попередні роки. Середньосвітовий показник КЛ холери, зареєстрований у 2021 році, становив 1,9% (2,9% в Африці), що значно перевищує допустимий рівень менше 1% і є найвищим показником за останні десять років. Попередні дані вказують на аналогічну тенденцію у 2023 році, пише ВООЗ.

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Спільне виникнення кількох спалахів холери, особливо в країнах, що переживають складні гуманітарні кризи з крихкими системами охорони здоров'я та посилювальні зміни клімату, створюють значні проблеми для зусиль з реагування на спалахи та підвищують ризик подальшого поширення в інші країни.

Глобальна нестача ресурсів, враховуючи пероральну вакцину проти холери, а також перевантаженість роботою громадської охорони здоров'я та медичного персоналу, що займається одночасними спалахами кількох захворювань, продовжують напружувати загальний потенціал реагування на численні й одночасні спалахи.

Враховуючи зростання спалахів, їх географічне поширення та нестачу вакцин та інших ресурсів, ВООЗ оцінює глобальний рівень ризику як дуже високий.

Епідеміологія

Холера — це діарейна інфекція, яка досить гостро проявляється. Інфекцію викликає Vibrio cholerae, бактерія, присутня у зараженій їжі чи воді. Інкубаційний період становить від дванадцяти годин до п'яти днів. У більшості людей симптоми відсутні або виражені слабо або помірно, але приблизно у 20% виникає гостра рідка діарея із сильним зневодненням, що загрожує смертю. Незважаючи на те, що холера піддається лікуванню розчином регідратації, вона залишається глобальною загрозою для здоров'я через високу захворюваність та смертність серед уразливих груп населення, які не мають доступу до адекватної медичної допомоги.

За останні два сторіччя відбулося сім пандемій холери. Сьома пандемія, що почалася в 1961 році, триває й досі. Протягом перших двох десятиліть після її (повторного) введення багато країн стали ендемічні за холерою. Хоча наприкінці 1990-х років захворюваність у світі значно знизилася, холера, як і раніше, поширена в деяких районах Африки й Азії.

У Європейському регіоні ВООЗ немає ендемічної холери завдяки надійним системам охорони здоров'я, враховуючи доступ до адекватних стандартів гігієни та санітарії, а також можливості епіднагляду та реагування. Однак у країнах, що межують із Сирією та Ліваном, де відбуваються великі поточні спалахи, може існувати підвищений ризик завезення та подальшого передавання інфекції за певних умов, наприклад, у таборах біженців і переміщених осіб у Туреччині. Очікується, що цей ризик зросте у зв'язку з нещодавнім землетрусом, що стався у південній та центральній частинах Туреччини. Крім того, в листопаді 2022 року Ізраїль виявив токсигенний Vibrio cholerae у пробах навколишнього середовища зі струмка Ярмуч, але загальний ризик низький завдяки запобіжним заходам, вжитим Ізраїлем для запобігання передавання інфекції. Війна, що триває в Україні, може погіршити екологічні та санітарні умови та послабити інфраструктуру охорони здоров'я, проте в зимові місяці ризик виникнення холери нижчий.

Заходи охорони здоров'я у відповідь на спалах холери враховують зусилля ВООЗ та її партнерів на глобальному, регіональному та країновому рівнях. Для підтримки держав-членів у реагуванні на спалах проводяться такі заходи:

Координація

Було створено Групу системи управління інцидентами штаб-квартири з холери.

На глобальному рівні багаторегіональна подія, пов'язана з холерою, класифікована як надзвичайна ситуація 3-го класу, що є найвищим класом.

У зв'язку з поточними спалахами надається технічна підтримка в галузі лабораторних досліджень, ведення випадків захворювання, пероральної вакцинації проти холери, профілактики та боротьби з інфекцією.

Ключові партнери, такі як ЮНІСЕФ та MSF (Лікарі без кордонів), співпрацюють з метою координації постачання та забезпечення оптимального доступу до матеріалів.

Ресурси використовуються для підтримки глобального моніторингу пандемії холери, покращення збору даних і звітності, посилення інформаційно-пропагандистської діяльності та надання медичних і немедичних товарів країнам, що потребують, особливо для ведення випадків та діагностики.

Підтримується розгортання експертів через Глобальну мережу оповіщення та реагування на спалахи та резервних партнерів.

Через Колективну службу активізуються партнери з інформування про ризики та залучення спільнот.

Проводяться заходи щодо пропаганди та мобілізації ресурсів для підтримки профілактики холери та боротьби з нею на національному, регіональному та глобальному рівнях.

Спостереження

ВООЗ зміцнює епіднагляд за холерою шляхом удосконалення алгоритмів діагностики, розширення використання швидких діагностичних тестів та покращення збору та транспортування зразків. Крім того, ВООЗ працює над зміцненням лабораторного потенціалу для культивування V. cholerae.

Вакцинація

ВООЗ надає посібник із визначення цільових груп населення для вакцинації та запитує вакцини через механізм МКГ, хоча пропозиція вакцин нині гостро обмежена. Організація також виступає за збільшення виробництва пероральних холерних вакцин і залучає нових виробників вакцин. Крім того, ВООЗ працює з країнами над визначенням районів і "гарячих точок", де вакцинація найбільш потрібна.

Менеджмент випадків захворювання

Організація працює над розширенням доступу та підвищенням якості медичної допомоги хворим на холеру шляхом створення спеціалізованих медичних закладів, таких як центри та відділення лікування холери, які забезпечують високоякісне сортування, цілеспрямоване та протокольоване клінічне ведення, а також виявлення та лікування ускладнень. Для цього потрібен кваліфікований персонал, який можна забезпечити шляхом навчання медичних працівників і надання технічного керівництва. Необхідно залучати спільноти для забезпечення швидкої гідратаційної підтримки людей з підозрою на холеру та швидкого звернення за медичною допомогою.

ВООЗ також впроваджує пункти пероральної регідратації у відповідні заходи для забезпечення раннього втручання, що знижує ризик розвитку тяжкої форми захворювання та покращує процеси спрямування хворих, коли потрібна госпіталізація. Крім того, ВООЗ гармонізує збір клінічних даних і звітність, а також створює умови для підвищення якості та аудиту за допомогою форм звітів про випадки та загальну документацію.

При цьому ВООЗ організує співпрацю зі спільнотами, державами-членами та партнерами для покращення систем водопостачання, санітарії та гігієни за допомогою комплексних, багатосекторальних підходів, що враховують профілактику та посібник із моніторингу якості питної води.

Оцінка ризику ВООЗ

Ризик захворювання на холеру істотно відрізняється у різних регіонах, країнах і навіть усередині країн. Населення з поганим доступом до чистої води та санітарії наражається на більш високий ризик зараження холерою.

Наразі спалахи холери одночасно спостерігаються у всіх шести регіонах ВООЗ (Африканський регіон, Регіон Північної та Південної Америки, Регіон Східного Середземномор'я, Європейський регіон, Регіон Південно-Східної Азії та Західно-Тихоокеанський регіон), що створює навантаження на глобальний потенціал реагування на епідемії. Спалахи, що затягнулися, виснажують персонал служб охорони здоров'я і виснажують місцеві та глобальні ресурси.

Багато країн, такі як Камерун, Ефіопія, Гаїті, Ліван, Нігерія (північно-східна частина), Пакистан, Сомалі, Сирія та Демократична Республіка Конго (східна частина), знаходяться в центрі складних гуманітарних криз зі слабкими системами охорони здоров'я, обмеженим доступом до чистої воді та санітарії та недостатнім потенціалом для боротьби зі спалахами. Спалахи також посилюються зміною клімату та низьким рівнем розвитку.

Крім того, у багатьох країнах, де відбуваються спалахи холери, населення часто переміщається, що підвищує ризик поширення хвороби в сусідні країни.

У жовтні 2022 року Міжнародна координаційна група ухвалила безпрецедентне рішення тимчасово призупинити введення другої дози оральної холерної вакцини (ОХВ) для реагування на спалахи у зв'язку з глобальною нестачею ОХВ, яка зберігається й у 2023 році. Незважаючи на свою ефективність, стратегія введення однієї дози призведе до скорочення тривалості імунітету, спричиненого вакциною, особливо у дітей віком до п'яти років, що зробить населення вразливим до холери в наступному році.

Враховуючи поточну ситуацію, яка включає збільшення кількості спалахів і розширення географії, складний гуманітарний контекст багатьох криз, постійний ризик поширення, а також відсутність вакцин та обмежені можливості реагування (постачання, людські ресурси), глобальний ризик холери оцінюється як дуже високий. Холера залишається глобальною загрозою для здоров'я населення і показником нерівності та недостатнього соціального розвитку.

Рекомендації ВООЗ

ВООЗ рекомендує низку заходів щодо боротьби зі спалахами холери, враховуючи покращення ведення хворих, доступ до безпечної води та санітарної інфраструктури, а також профілактику та контроль інфекцій у медичних закладах. Крім того, сприяння швидкій гідратації, профілактичні гігієнічні практики та безпека продуктів харчування у постраждалих спільнотах також можуть допомогти у боротьбі з холерою. Розуміння та облік проблем, потреб, викликів і можливостей спільноти, а також позиціонування співтовариств як партнерів у заходах у відповідь також має важливе значення. ВООЗ рекомендує використовувати ОХВ у поєднанні з покращенням водопостачання та санітарії для боротьби зі спалахами холери та для профілактики в районах високого ризику. Однак, враховуючи обмежену пропозицію ОХВ у глобальному масштабі, для забезпечення максимального поширення вакцини слід приділяти першочергову увагу зусиллям у сфері попиту.

ВООЗ радить державам-членам посилити та підтримувати епіднагляд за холерою, особливо на рівні громад, для раннього виявлення підозрілих випадків та забезпечення своєчасного лікування для запобігання її поширенню. На підставі наявної інформації ВООЗ не рекомендує вводити будь-які обмеження на поїздки чи торгівлю. Тим не менш, оскільки спалах також зачіпає прикордонні райони з транскордонним пересуванням, держави-члени повинні співпрацювати та регулярно обмінюватися інформацією для оцінки та стримування поширення. Нарешті, ВООЗ наголошує на важливості оснащення медичних працівників для роботи з спільнотами, щоб забезпечити швидке звернення за медичною допомогою.

Раніше Фокус писав про нове захворювання ВЕХАС. Воно було виявлено у 2020 році Національним інститутом охорони здоров'я США.