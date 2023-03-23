Возврат в средневековье. Вспышки холеры в 18 странах приводят к высокой смертности и пугают ВОЗ

Глобальная ситуация с холерой ухудшилась с момента первого сообщения о вспышке заболевания 16 декабря 2022 года. О случаях заболевания и вспышках сообщили дополнительные страны, и в настоящее время мир переживает острый подъем 7-й пандемии холеры, характеризующейся многочисленными вспышками больших размеров, одновременностью и тревожно высокими показателями смертности.

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В 2021 году о вспышках холеры сообщили 23 страны, в основном в регионах ВОЗ Африка и Восточное Средиземноморье. В 2022 году эта тенденция сохранилась: 30 стран из пяти регионов ВОЗ сообщили о случаях заболевания или вспышках. По состоянию на 1 февраля 2023 года по меньшей мере 18 стран продолжают сообщать о случаях холеры. Учитывая сезонность, это число может увеличиться в ближайшие месяцы. Особую озабоченность вызывают высокие показатели смертности, связанные с этими вспышками, поскольку многие страны сообщили о более высоких показателях коэффициента летальности (КЛ), чем в предыдущие годы. Среднемировой показатель КЛ холеры, зарегистрированный в 2021 году, составил 1,9% (2,9% в Африке), что значительно превышает допустимый уровень менее 1% и является самым высоким показателем за последние десять лет. Предварительные данные указывают на аналогичную тенденцию в 2023 году, пишет ВОЗ.

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Совместное возникновение нескольких вспышек холеры, особенно в странах, переживающих сложные гуманитарные кризисы с хрупкими системами здравоохранения и усугубляемых изменением климата, создает значительные проблемы для усилий по реагированию на вспышки и повышает риск дальнейшего распространения в другие страны.

Глобальная нехватка ресурсов, включая пероральную вакцину против холеры, а также перегруженность работой общественного здравоохранения и медицинского персонала, занимающегося одновременными вспышками нескольких заболеваний, продолжают напрягать общий потенциал реагирования на многочисленные и одновременные вспышки.

Учитывая растущее число вспышек, их географическое распространение и нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает глобальный уровень риска как очень высокий.

Эпидемиология

Холера – это диарейная инфекция, которая достаточно остро проявляется. Инфекцию вызывает Vibrio cholerae, бактерия, присутствующая в зараженной пище или воде. Инкубационный период составляет от двенадцати часов до пяти дней. У большинства людей симптомы отсутствуют или выражены слабо или умеренно, но примерно у 20% возникает острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием, что грозит смертью. Несмотря на то, что холера поддается лечению раствором регидратации, она остается глобальной угрозой для здоровья из-за высокой заболеваемости и смертности среди уязвимых групп населения, не имеющих доступа к адекватной медицинской помощи.

За последние два столетия произошло семь пандемий холеры. Седьмая пандемия, начавшаяся в 1961 году, продолжается до сих пор. В течение первых двух десятилетий после ее (повторного) введения многие страны стали эндемичными по холере. Хотя в конце 1990-х годов заболеваемость в мире значительно снизилась, холера по-прежнему распространена в некоторых районах Африки и Азии.

В Европейском регионе ВОЗ нет эндемичной холеры благодаря надежным системам общественного здравоохранения, включая доступ к адекватным стандартам гигиены и санитарии, а также возможности эпиднадзора и реагирования. Однако в странах, граничащих с Сирией и Ливаном, где происходят крупные текущие вспышки, может существовать повышенный риск завоза и дальнейшей передачи инфекции в определенных условиях, например, в лагерях беженцев и перемещенных лиц в Турции. Ожидается, что этот риск возрастет в связи с недавним землетрясением, произошедшим в южной и центральной частях Турции. Кроме того, в ноябре 2022 года Израиль обнаружил токсигенный Vibrio cholerae в пробах окружающей среды из ручья Ярмуч, но общий риск низкий благодаря упреждающим мерам, принятым Израилем для предотвращения передачи инфекции. Продолжающаяся война в Украине может ухудшить экологические и санитарные условия и ослабить инфраструктуру здравоохранения, однако в зимние месяцы риск возникновения холеры ниже.

Ответные меры общественного здравоохранения на вспышку холеры включают усилия ВОЗ и ее партнеров на глобальном, региональном и страновом уровнях. Для поддержки государств-членов в реагировании на вспышку проводятся следующие мероприятия:

Координация

Была создана Группа системы управления инцидентами штаб-квартиры по холере.

На глобальном уровне многорегиональное событие, связанное с холерой, классифицировано как чрезвычайная ситуация 3-го класса, что является наивысшим классом.

В связи с текущими вспышками оказывается техническая поддержка в области лабораторных исследований, ведения случаев заболевания, пероральной вакцинации против холеры, профилактики и борьбы с инфекцией.

Ключевые партнеры, такие как ЮНИСЕФ и MSF (Врачи без границ), сотрудничают с целью координации поставок и обеспечения оптимального доступа к материалам.

Ресурсы используются для поддержки глобального мониторинга пандемии холеры, улучшения сбора данных и отчетности, усиления информационно-пропагандистской деятельности и предоставления медицинских и немедицинских товаров нуждающимся странам, особенно для ведения случаев и диагностики.

Поддерживается развертывание экспертов через Глобальную сеть оповещения и реагирования на вспышки и резервных партнеров.

Через Коллективную службу активизируются партнеры по информированию о рисках и вовлечению сообществ.

Проводятся мероприятия по пропаганде и мобилизации ресурсов для поддержки профилактики холеры и борьбы с ней на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Наблюдение

ВОЗ укрепляет эпиднадзор за холерой путем совершенствования алгоритмов диагностики, расширения использования быстрых диагностических тестов и улучшения сбора и транспортировки образцов. Кроме того, ВОЗ работает над укреплением лабораторного потенциала для культивирования V. cholerae.

Вакцинация

ВОЗ предоставляет руководство по определению целевых групп населения для вакцинации и запрашивает вакцины через механизм МКГ, хотя предложение вакцин в настоящее время остро ограничено. Организация также выступает за увеличение производства пероральных холерных вакцин и привлекает новых производителей вакцин. Кроме того, ВОЗ работает со странами над определением районов и "горячих точек", где вакцинация наиболее необходима.

Менеджмент случаев заболевания

Организация работает над расширением доступа и повышением качества медицинской помощи больным холерой путем создания специализированных медицинских учреждений, таких как центры и отделения лечения холеры, которые обеспечивают высококачественную сортировку, целенаправленное и протоколированное клиническое ведение, а также выявление и лечение осложнений. Для этого требуется квалифицированный персонал, что можно обеспечить путем обучения медицинских работников и предоставления технического руководства. Необходимо привлекать сообщества для обеспечения быстрой гидратационной поддержки людей с подозрением на холеру и быстрого обращения за медицинской помощью.

ВОЗ также внедряет пункты пероральной регидратации в ответные меры для обеспечения раннего вмешательства, что снижает риск развития тяжелой формы заболевания и улучшает процессы направления больных, когда требуется госпитализация. Кроме того, ВОЗ гармонизирует сбор клинических данных и отчетность, а также создает условия для повышения качества и аудита с помощью форм отчетов о случаях и общей документации.

При этом ВОЗ организует сотрудничество с сообществами, государствами-членами и партнерами для улучшения систем водоснабжения, санитарии и гигиены с помощью комплексных, многосекторальных подходов, включающих профилактику и руководство по мониторингу качества питьевой воды.

Оценка риска ВОЗ

Риск заболевания холерой существенно различается в разных регионах, странах и даже внутри стран. Население с плохим доступом к чистой воде и санитарии подвергается более высокому риску заражения холерой.

В настоящее время вспышки холеры одновременно наблюдаются во всех шести регионах ВОЗ (Африканский регион, Регион Северной и Южной Америки, Регион Восточного Средиземноморья, Европейский регион, Регион Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанский регион), что создает нагрузку на глобальный потенциал реагирования на эпидемии. Затянувшиеся вспышки истощают персонал служб общественного здравоохранения и истощают местные и глобальные ресурсы.

Многие страны, такие как Камерун, Эфиопия, Гаити, Ливан, Нигерия (северо-восточная часть), Пакистан, Сомали, Сирия и Демократическая Республика Конго (восточная часть), находятся в центре сложных гуманитарных кризисов со слабыми системами здравоохранения, ограниченным доступом к чистой воде и санитарии и недостаточным потенциалом для борьбы со вспышками. Вспышки также усугубляются изменением климата и низким уровнем развития.

Кроме того, во многих странах, где происходят вспышки холеры, население часто перемещается, что повышает риск распространения болезни в соседние страны.

В октябре 2022 года Международная координационная группа приняла беспрецедентное решение временно приостановить введение второй дозы оральной холерной вакцины (ОХВ) для реагирования на вспышки в связи с глобальной нехваткой ОХВ, которая сохраняется и в 2023 году. Несмотря на свою эффективность, стратегия введения одной дозы приведет к сокращению продолжительности иммунитета, вызванного вакциной, особенно у детей в возрасте до пяти лет, что сделает население уязвимым к холере в следующем году.

Учитывая текущую ситуацию, которая включает в себя увеличение числа вспышек и расширение географии, сложный гуманитарный контекст многих кризисов, постоянный риск распространения, а также отсутствие вакцин и ограниченные возможности реагирования (поставки, человеческие ресурсы), глобальный риск холеры оценивается как очень высокий. Холера остается глобальной угрозой для здоровья населения и показателем неравенства и недостаточного социального развития.

Рекомендации ВОЗ

ВОЗ рекомендует ряд мер по борьбе со вспышками холеры, включая улучшение ведения больных, доступ к безопасной воде и санитарной инфраструктуре, а также профилактику и контроль инфекций в медицинских учреждениях. Кроме того, содействие быстрой гидратации, профилактические гигиенические практики и безопасность продуктов питания в пострадавших сообществах также могут помочь в борьбе с холерой. Понимание и учет проблем, потребностей, вызовов и возможностей сообщества, а также позиционирование сообществ как партнеров в ответных мерах также имеет важное значение. ВОЗ рекомендует использовать ОХВ в сочетании с улучшением водоснабжения и санитарии для борьбы со вспышками холеры и для профилактики в районах высокого риска. Однако, учитывая ограниченное предложение ОХВ в глобальном масштабе, для обеспечения максимального распространения вакцины следует уделять первоочередное внимание усилиям в области спроса.

ВОЗ советует государствам-членам усилить и поддерживать эпиднадзор за холерой, особенно на уровне общин, для раннего выявления подозрительных случаев и обеспечения своевременного лечения для предотвращения ее распространения. На основании имеющейся информации ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю. Тем не менее, поскольку вспышка также затрагивает приграничные районы с трансграничным передвижением, государства-члены должны сотрудничать и регулярно обмениваться информацией для оценки и сдерживания распространения. Наконец, ВОЗ подчеркивает важность оснащения медицинских работников для работы с сообществами, чтобы обеспечить быстрое обращение за медицинской помощью.

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