Moderna собирается вылечить болезнь Лайма и "желудочный грипп": что уже известно

Хотя технология мРНК еще относительно нова, ее потенциал для лечения широкого спектра заболеваний многообещающ, и такие компании, как Moderna, находятся на передовой ее развития.

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Moderna кажется не собирается сбавлять темпы своей работы. Биотехнологический гигант только что объявил о своих новейших проектах, и они направлены не только против набирающего обороты вируса H5N1. Речь идет о клещевой болезни Лайма и норовирусе, печально известном "желудочном гриппе". Moderna стремится укрепить свой пайплайн и расширить свои предложения, поскольку спрос на ее вакцины Covid-19 начинает падать, пишет Forbes.

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Переносимая клещами болезнь Лайма – это бактериальная инфекция, распространяющаяся при укусе зараженного клеща. Она может вызвать гриппоподобные симптомы, боль в суставах и даже серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем, если ее не лечить.

Норовирус, с другой стороны, является очень заразным вирусом, который может вызвать воспаление желудка и кишечника, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота и диарея. Его часто называют "желудочным гриппом", но он не связан с вирусом гриппа.

Это был нелегкий путь для Moderna – потребовались годы, чтобы запустить технологию мРНК в производство. Но как только началась пандемия, компания сорвала джек-пот со своей вакциной Covid. Теперь, когда ситуация замедляется, Moderna чувствует необходимость в диверсификации. В разработке находятся все виды вакцин, от респираторных заболеваний, таких как Ковид, грипп и RSV, до генетических состояний и инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, вирус простого герпеса и цитомегаловирус.

У компании Moderna большие планы – в ближайшие несколько лет они планируют выпустить шесть "основных вакцин". И они не просто делятся теоретическими планами, ведь у них уже есть вакцина против RSV, на которую они планируют получить одобрение регулирующих органов в этом квартале. Однако с вакциной против гриппа они немного затянули, сославшись на необходимость собрать больше данных, прежде чем двигаться дальше.

Теперь о деньгах – компания Moderna оценивает мировой рынок бустерных прививок Covid в 15 миллиардов долларов в год. Они надеются получить до 9 миллиардов долларов прибыли от продаж респираторных продуктов, включая бустерные прививки Covid и потенциальные будущие прививки от таких заболеваний, как RSV. Это целая куча денег, друзья.

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