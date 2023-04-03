Отрубленные руки как трофеи: новое исследование повествует об обычаях Древнего Египта

Отрубание рук и использование их в качестве трофеев — известная традиция Древнего Египта, однако новое исследование рассказывает жуткие детали. Для исследования артефактов ученые пользовались остеологическим анализом.

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Отрубленные правые руки, найденные археологами во дворце гиксосов в Аварисе на северо-востоке Египта, вызвали многие вопросы, касающиеся древнеегипетских традиций. Хотя и раньше специалисты находили отрубленные руки, это первый пример остеологического анализа с использованием вещественных доказательств, сообщает Heritage Daily.

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Археологи обнаружили отрубленные правые руки в трех ямах во дворе дворца гиксосов в Аварисе/Телль-эль-Дабиа на северо-востоке Египта. Дворец датируется 15-й династией (1640-1530 гг. до н. э.), когда гиксосские цари правили Нижним и Средним Египтом вплоть до Кусей, что стало первым случаем, когда в Египте появились иностранные правители.

Лишь шесть из найденных рук имеют интактные кости проксимального ряда запястья, и нет никаких признаков порезов или удаления мягких тканей Фото: Stefanović, D

Это первый пример остеологического анализа (остеология — наука о строении и функциях костей) с использованием вещественных доказательств, хотя надгробные надписи и храмовые рельефы, начиная с Нового царства, документируют практику размещения отрубленных рук. Анатомические маркеры указывают на то, что руки принадлежали, по меньшей мере, 12 взрослым — 11 мужчинам и, возможно, одной женщине. Руки положили в ямы с широко растопыренными пальцами, расположенными ладонями вниз. Неизвестно, было ли такое расположение обусловлено тафономическими причинами (естественным путем), или умышленно.

Лишь шесть из найденных рук имеют интактные кости проксимального ряда запястья и нет никаких признаков порезов или удаления мягких тканей. Отсутствие фрагментов костей предплечья в ямах позволяет предположить, что кисти были намеренно отделены от предплечья.

Метод, используемый для ампутации рук, мог включать разрезание суставной капсулы и перерезание сухожилий запястного сустава, что не оставило видимых следов на костях. Не считая того, если руки были отрублены неквалифицированно, могли находиться следы от порезов. Люди, ответственные за расчленение рук, вероятнее всего, заботились об их должном виде, поэтому отделяли части предплечья, а не отрезали руку в каком-либо анатомическом положении.

Вероятно, живые люди были расчленены во время церемонии или незадолго до нее, поскольку руки были еще мягкими и гибкими, когда их положили в яму. Тафономический и биологический анализы исследования предоставляют информацию об акте увечья и подготовке этих частей тела, а также о лицах, которым они принадлежали.

Размещение, поведение и возможное расположение ампутированных рук свидетельствует о том, что они были представлены как призы во время проводимого во дворце публичного мероприятия Фото: Stefanović, D

Этническую или культурную группу, которой принадлежали руки, невозможно идентифицировать, но практика отсечения правых рук врагов была введена в Египте гиксосами примерно за 50-80 лет до появления надписей и изображений, изображающих эту традицию. Размещение, поведение и возможное расположение ампутированных рук свидетельствует о том, что они были представлены как призы во время проводимого во дворце публичного мероприятия.

Эти доказательства опровергают теорию о том, что эти действия были карательными мерами со стороны правоохранительных органов, если рассматривать их через трансдисциплинарную призму, учитывающую археологические и исторические источники.

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