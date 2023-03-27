Тысячи мумифицированных голов: археологи нашли следы поклонения Рамзесу II

Во время раскопок в Абидосе на территории храмового комплекса обнаружены многочисленные остатки животных, приносимых в жертву. Также исследователи нашли дворец, относящийся к периоду правления 6-й династии фараонов.

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Группа археологов обнаружила тысячи голов баранов во время раскопок в храме Рамзеса II в Абидосе, Египет. Как полагают исследователи, их и других животных приносили в жертву Рамзесу II даже спустя 1000 лет после его смерти, сообщают Heritage Daily.

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Абидос — один из древнейших городов Древнего Египта, в котором расположено множество храмов, в частности храм Сети І. Там сейчас находится Абидосский список царей и королевский некрополь, в котором хоронили ранних фараонов.

Рамзес Великий, третий представитель девятнадцатой династии, правил 66 лет с 1290 по 1224 до н. э. При его правлении Египет достиг пика своего могущества. Фараон построил в Абидосе храмовый комплекс, посвященный Осирису и Сети I.

Также обнаружено большое дворцовое здание времен 6-й династии, вместе со статуями, папирусами, остатками одежды и обуви и древними деревьями Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Во время раскопок, проведенных археологами из Йоркского университета, нашли около 2000 голов баранов, относящихся к периоду правления Птолемеев. Кроме этого, исследователи обнаружили останки овец, коров, диких коз, газелей, собак и мангустов. Ученые считают, что это были жертвоприношения в честь Рамзеса Великого.

Также обнаружено большое дворцовое здание времен 6-й династии вместе со статуями, папирусами, остатками одежды и обуви и древними деревьями.

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