Тисячі муміфікованих голів: археологи знайшли сліди поклоніння Рамзесу ІІ

Під час розкопок в Абідосі на території храмового комплексу виявлено численні рештки тварин, яких приносили в жертву. Також дослідники знайшли палац, який належить до періоду правління 6-ї династії фараонів.

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Група археологів виявила тисячі голів баранів під час розкопок у храмі Рамзеса ІІ в Абідосі, Єгипет. Як вважають дослідники, їх та інших тварин приносили в жертву Рамзесу ІІ навіть через 1000 років після його смерті, повідомляють Heritage Daily.

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Абідос — це одне з найдавніших міст Стародавнього Єгипту, в якому розташовано безліч храмів, зокрема храм Сеті І. Там зараз знаходиться Абідоський список царів та королівський некрополь, в якому ховали ранніх фараонів.

Рамзес Великий, третій представник дев’ятнадцятої династії, правив 66 років з 1290 по 1224 рр. до н. е. За його правління Єгипет досягнув піка своєї могутності. Фараон побудував в Абідосі храмовий комплекс, присвячений Осірісу та Сеті І.

Також виявлено велику палацову будівлю часів 6-ї династії, разом із статуями, папірусами, залишками одягу та взуття й стародавніми деревами Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Під час розкопок, проведених археологами з Йоркського університету, знайшли близько 2000 голів баранів, які належать до періоду правління Птолемеїв. Окрім цього, дослідники знайшли останки овець, корів, диких кіз, газелей, собак та мангустів. Вчені вважають, що це були жертвоприношення на честь Рамзеса Великого.

Також виявлено велику палацову будівлю часів 6-ї династії, разом зі статуями, папірусами, залишками одягу та взуття й стародавніми деревами.

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