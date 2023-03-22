Піраміди – не найбільші будівлі Стародавнього Єгипту: їх би перевершив незакінчений обеліск

Незакінчений обеліск — один з найбільших серед відомих стародавніх обелісків. Вважається, що його створення розпочалося за наказом жінки-фараона Хатшепсут — п'ятого фараона Вісімнадцятої династії Стародавнього Єгипту.

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У світі існує приблизно 30 давньоєгипетських обелісків, найвищий з яких Латеранський (приблизно 45,7 метра у висоту). Але є ще один досить великий, про який мало хто чув. Ймовірно, це через те, що споруді так і не вдалося вистояти. На сьогодні Незакінчений обеліск в Асуані є однією з найважливіших археологічних знахідок Стародавнього Єгипту, пише IFLScience.

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Незакінчений обеліск — це найважчий пам'ятник, який коли-небудь починали будувати стародавні єгиптяни (принаймні наскільки нам відомо). Якби його добудували, то його висота сягала б 41,8 метра, а вага — 1200 тонн.

Він знаходиться кар'єрі в Асуані, древньому місці, що знаходиться вгорі по Нілу від Каїра і Луксора. Незакінчений обеліск сидить, здавалося б, забутий у скелі, величезний гранітний виріз у камені, і йому приблизно 3,5 тис. років.

Відомо, що його будівництво замовила як додатковий обеліск до Латеранського п'ятий фараон Вісімнадцятої династії Стародавнього Єгипту — Хатшепсут. Вона вважається найуспішнішою з жінок-фараонів Єгипту, який за час її 22-річного правління переживав економічне та архітектурне процвітання.

А проте щось пішло не за планом. На камені можна побачити величезні тріщини, які роблять його непридатним для використання як пам'ятник. Поруч у кар'єрі лежить частково вирізьблена основа обеліска, яка, ймовірно, могла б утримувати його у вертикальному положенні.

Гігантський шматок граніту вагою 1 168 тонн був би справжнім інженерним подвигом, щоб навіть відірватися від землі, не кажучи вже про те, щоб стояти вертикально Фото: Вікіпедія

Гігантський шматок граніту вагою 1 168 тонн був би справжнім інженерним подвигом, щоб навіть відірватися від землі, не кажучи вже про те, щоб стояти вертикально. Це змусило б багатьох замислитися над тим, як стародавня цивілізація зуміла це зробити.

Вважається, що єгиптяни закочували обеліск на вози, які пересувалися по берегах Нілу, а потім на човни, які переправляли пам'ятники вниз по річці до більших поселень. Опинившись у потрібному місці, робітники використовували великий пагорб з постійним нахилом і тягнули обеліск вгору за допомогою мотузок і шківів, поки він не досягав хребта. Там вони повільно опускали його вниз, щоб обеліск став у вертикальному положенні.

Такі техніки описані в папірусах, а єгиптяни переміщували неймовірно важке каміння для будівництва пірамід, тож це, безумовно, було можливим.

Хоча обеліск так і не вдалося підняти, його незавершений вигляд може багато чого розповісти про оброблення каменю у древніх єгиптян. По краях граніту видно сліди від відколів, а охристі лінії направляли робітників, де їм різати, подібно до того, як сучасний майстер робить позначки олівцем.

Сьогодні Незакінчений обеліск можна запросто відвідати, щоб переконатися в його масштабах та побачити на власні очі технології древніх людей. Нині там знаходиться музей просто неба.

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