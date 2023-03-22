Пирамиды – не самые крупные постройки Древнего Египта: их бы превзошел незаконченный обелиск

Незаконченный обелиск — один из самых больших среди известных древних обелисков. Считается, что его создание началось по приказу женщины-фараона Хатшепсут — пятого фараона Восемнадцатой династии Древнего Египта.

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В мире существует примерно 30 древнеегипетских обелисков, самый высокий из которых Латеранский (примерно 45,7 метра в высоту). Но есть еще один достаточно большой, о котором мало кто слышал. Вероятно, это потому, что сооружению так и не удалось выстоять. Сегодня Незаконченный обелиск в Асуане является одной из важнейших археологических находок Древнего Египта, пишет IFLScience.

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Незаконченный обелиск — это самый трудный памятник, который когда-либо начинали строить древние египтяне (по крайней мере, насколько нам известно). Если бы его достроили, его высота достигала бы 41,8 метра, а вес — 1200 тонн.

Он находится в карьере в Асуане, древнем месте, находящемся вверху по Нилу от Каира и Луксора. Незаконченный обелиск сидит, казалось бы, забытый в скале, огромный гранитный вырез в камне и ему примерно 3,5 тыс. лет.

Известно, что его строительство заказало как дополнительный обелиск Латеранскому пятый фараон Восемнадцатой династии Древнего Египта — Хатшепсут. Она считается самой успешной из женщин-фараонов Египта, который за время ее 22-летнего правления переживал экономическое и архитектурное процветание.

Однако что-то пошло не по плану. На камне можно увидеть огромные трещины, делающие его непригодным для использования в качестве памятника. Рядом в карьере лежит частично вырезанная основа обелиска, которая, вероятно, могла бы удерживать его в вертикальном положении.

Гигантский кусок гранита весом 1168 тонн был бы настоящим инженерным подвигом, чтобы даже оторваться от земли, не говоря уже о том, чтобы стоять вертикально Фото: Вики

Гигантский кусок гранита весом 1168 тонн был бы настоящим инженерным подвигом, даже если бы просто оторвался от земли, не говоря уже о том, чтобы стоять вертикально. Это заставило бы многих задуматься о том, как древняя цивилизация сумела это сделать.

Считается, что египтяне закатывали обелиск на повозки, передвигавшиеся по берегам Нила, а затем на лодки, переправлявшие памятники вниз по реке в большие поселения. Оказавшись в нужном месте, рабочие использовали большой холм с постоянным наклоном и тянули обелиск вверх с помощью веревок и шкивов, пока он не достигал хребта. Там они медленно опускали его вниз, чтобы обелиск принял вертикальное положение.

Такие техники описаны в папирусах, а египтяне перемещали невероятно тяжелые камни для строительства пирамид, поэтому это, безусловно, было возможно.

Хотя обелиск так и не удалось приподнять, его незавершенный вид может многое рассказать об обработке камня у древних египтян. По краям гранита видны следы от сколов, а охристые линии направляли рабочих, где им резать, подобно тому, как современный мастер делает отметки карандашом.

Сегодня Незаконченный обелиск можно запросто посетить, чтобы убедиться в его масштабах и увидеть своими глазами технологии древних людей. Сейчас там находится музей под открытым небом.

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