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Технологии и наука

Необычно для древних египтян. Ученые нашли изображение знаков зодиака в храме Хнума

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Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities | Команда исследователей обнаружила ряд рельефов на потолке во время реставрации в храме Эсны

Храм Эсна, также известный как храм Хнума, посвящен египетскому богу плодородия и творцу мира и всем существам. Древние люди верили, что он слепил все на своем гончарном круге, используя глину.

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Команда исследователей Министерства туризма и древностей Египта вместе с археологами Тюбингенского университета обнаружила ряд рельефов на потолке во время реставрации в храме Эсны. Об этом рассказывает Heritage Daily.

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Эсна — древний город, а также один из центров коптского христианства. Его греческое название происходит от "латес", окунь. Сам храм построили во времена Птолемеев в египетском городе Эсна, который в античные времена был известен как Латополис.

Во время реставрации и перекраски команда наткнулась на изображение неба, на котором видны знаки зодиака, несколько планет, таких как Юпитер, Сатурн и Марс, а также ряд звезд и созвездий, использовавшихся для измерения времени.

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На протяжении многих веков эти рельефы и их яркие цвета покрывались слоями грязи и пыли, которые скрыли их почти на 2 тыс. лет
Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

На протяжении многих веков эти рельефы и их яркие цвета покрывались слоями грязи и пыли, которые скрыли их почти на 2 тыс. лет.

Кристиан Лайтц, директор департамента египтологии Тюбингенского университета, делится: "Изображения зодиака достаточно уникальны как для египетских храмов. Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не появляется в Египте до времен Птолемеев".

Археологи выдвигают теорию, что система зодиакальных знаков и связанных с ними созвездий не появлялась в Египте, пока их сюда не завезли греки. Позже они начали использовать их как украшения для своих гробниц и саркофагов.

Кроме того, зодиаки имели большое значение в астрологических текстах, в частности, гороскопах, найденных на глиняных изделиях.

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Также команде удалось обнаружить изображение различных существ
Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Лайтц добавляет, что это довольно редкое явление как для храмового убранства: "Кроме Эсны, осталось только два полностью сохранившихся таких примера, оба из Дендеры".

Также команде удалось обнаружить изображения разных существ. Одними из таких являются змея с головой барана, птица с головой крокодила, хвост змеи и четыре крыла, а также изображения змей и крокодилов.

Ранее Фокус рассказывал о новых находках у храма солнца в городе Древнего Египта. "Город Солнца", как называют его, — один из самых древних городов, уходящий в период Раннего царства.