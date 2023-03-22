Необычно для древних египтян. Ученые нашли изображение знаков зодиака в храме Хнума
Храм Эсна, также известный как храм Хнума, посвящен египетскому богу плодородия и творцу мира и всем существам. Древние люди верили, что он слепил все на своем гончарном круге, используя глину.
Команда исследователей Министерства туризма и древностей Египта вместе с археологами Тюбингенского университета обнаружила ряд рельефов на потолке во время реставрации в храме Эсны. Об этом рассказывает Heritage Daily.
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Эсна — древний город, а также один из центров коптского христианства. Его греческое название происходит от "латес", окунь. Сам храм построили во времена Птолемеев в египетском городе Эсна, который в античные времена был известен как Латополис.
Во время реставрации и перекраски команда наткнулась на изображение неба, на котором видны знаки зодиака, несколько планет, таких как Юпитер, Сатурн и Марс, а также ряд звезд и созвездий, использовавшихся для измерения времени.
На протяжении многих веков эти рельефы и их яркие цвета покрывались слоями грязи и пыли, которые скрыли их почти на 2 тыс. лет.
Кристиан Лайтц, директор департамента египтологии Тюбингенского университета, делится: "Изображения зодиака достаточно уникальны как для египетских храмов. Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не появляется в Египте до времен Птолемеев".
Археологи выдвигают теорию, что система зодиакальных знаков и связанных с ними созвездий не появлялась в Египте, пока их сюда не завезли греки. Позже они начали использовать их как украшения для своих гробниц и саркофагов.
Кроме того, зодиаки имели большое значение в астрологических текстах, в частности, гороскопах, найденных на глиняных изделиях.
Лайтц добавляет, что это довольно редкое явление как для храмового убранства: "Кроме Эсны, осталось только два полностью сохранившихся таких примера, оба из Дендеры".
Также команде удалось обнаружить изображения разных существ. Одними из таких являются змея с головой барана, птица с головой крокодила, хвост змеи и четыре крыла, а также изображения змей и крокодилов.
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