Древний Египет делится секретами. Археологи обнаружили новые находки у храма солнца (фото)

Гелиополь — город в Древнем Египте, где находился главный центр поклонения верховному богу древних египтян сначала Атума, а затем Ра.

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Археологи совершили новые открытия в храме солнца Матрия в древнем городе Гелиополь. "Город Солнца", как называют его, — один из самых древних городов Древнего Египта с периода Раннего царства. Это первый династический период в истории Древнего Египта, период правления первой и второй династий фараонов, продолжавшийся примерно с 3120 по 2649 год до н.э., пишет HeritageDaily.

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Одно время Гелиополь был культовым центром бога солнца Атума. Позже это божество стали называть и отождествлять с Ра, а затем и с Гором. Там древнеегипетский фараон, правивший в 380-362 до н.э., Нектанеб I возвел храм солнца в знак преданности и уважения.

Хотя основатель XXX (Себеннитской), последней коренной древнеегипетской династии, и правила 18 лет, во время его правления Древний Египет пережил значительный хозяйственный расцвет. Кроме этого, сохранилось много памятников искусства из его периода, свидетельствующих о возвращении к старым традициям, существовавшим задолго до захвата страны персами.

Команда археологов из Института египтологии Лейпцигского университета сотрудничает с Министерством туризма и древностей Египта. Им удалось обнаружить значительное количество развалин храма солнца на территории Открытого музея Матрия (Matriya Open Museum).

В частности, они натолкнулись на следы напольного покрытия из белого ясеня и глиняной кладки, а также несколько камней из кварцита эпохи Хоремхеба. Он был древнеегипетским сановником и военачальником, который впоследствии повысился до фараона Древнего Египта и правил в 1319-1292 до н.э.

В частности, они натолкнулись на следы напольного покрытия из белого ясеня и глиняной кладки, а также несколько камней из кварцита эпохи Хоремхеба Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Кроме этого, благодаря раскопкам удалось обнаружить каменную кладку времен правления Псамметиха I, древнеегипетского фараона, правившего в 664-610 до н.э. А также фрагменты известнякового пола, царскую статую, которую еще предстоит идентифицировать, основу статуи царя Рамзеса II и большую надпись, сделанную на розовом граните.

Доктор Дитрих Рауэ — куратор Египетского музея Лейпцигского университета. Он делится: "Нам также удалось обнаружить несколько частей статуй царя Рамзеса II, изготовленных из кварцевого камня, и фрагмент из эпохи царя Рамзеса IX".

Археологи уже некоторое время проводят раскопки на этом месте, а именно с 2012 года. Ранее им уже удалось обнаружить здесь рельефы и надписи, построенные Нектанебом из XXX династии, несколько элементов храмового здания и фрагментов статуй, фрагментов кварцитовых статуй Рамсеса II, фрагмента обелиска времен Осоркона I, а также святилища божеств Шу и Тефнута времен Псамметиха II.

И на этом они не собираются останавливаться.

Ранее Фокус рассказывал об обнаружении тайной комнаты под пирамидой Хеопса. Мы побеседовали с исследовательницей, которая участвовала в открытии, и узнали несколько подробностей относительно дальнейших исследований на этом месте.

Также мы писали, как археологи пытаются оградить наскальные рисунки в пустынях Египта от уничтожения. Они считают, что эти петроглифы еще не до конца раскрыли свои тайны и их предстоит исследовать и изучить.