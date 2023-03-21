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Стародавній Єгипет ділиться секретами. Археологи виявили нові знахідки біля храму сонця (фото)

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities | "Місто Сонця", як називають його, — одне з найдревніших міст Стародавнього Єгипту з періоду Раннього царства

Геліополь — місто в Стародавньому Єгипті, де знаходився головний центр поклоніння верховному богу древніх єгиптян спочатку Атума, а потім Ра.

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Археологи зробили нові відкриття у храмі сонця Матрія в древньому місті Геліополь. "Місто Сонця", як називають його, — одне з найдревніших міст Стародавнього Єгипту з періоду Раннього царства. Це перший династичний період в історії Стародавнього Єгипту, період правління першої та другої династій фараонів, який тривав приблизно з 3120 по 2649 роки до н.е., пише HeritageDaily.

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У свій час Геліополь був культовим центром бога сонця Атума. Пізніше це божество почали називати і ототожнювати з Ра, а потім і з Гором. Саме там давньоєгипетський фараон, який правив у 380-362 до н.е., Нектанеб I звів храм сонця на знак відданості і пошани.

Хоч засновник XXX (Себеннітської), останньої корінної давньоєгипетської династії і правиви 18 років, під час його правління Стародавній Єгипет пережив значний господарський розквіт. Окрім цього, збереглося багато пам'яток мистецтва з його періоду, які свідчать про повернення до старих традицій, що існували задовго до захоплення країни персами.

Команда археологів з Інституту єгиптології Лейпцизького університету співпрацює з Міністерством туризму і старожитностей Єгипту. Їм вдалося виявити значну кількість руїн храму сонця на території Відкритого музею Матрія (Matriya Open Museum).

Зокрема вони натрапили на сліди підлогового покриття з білого ясена та глиняної кладки, а також на кілька каменів з кварциту епохи Хоремхеба. Він був давньоєгипетським сановником і воєначальником, який згодом підвищився до фараона Стародавнього Єгипту і правив у 1319-1292 роках до н.е.

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Зокрема вони натрапили на сліди підлогового покриття з білого ясена та глиняної кладки, а також на кілька каменів з кварциту епохи Хоремхеба
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Окрім цього, завдяки розкопкам вдалося виявити кам'яну кладку часів правління Псамметіха I, давньоєгипетського фараона, який правив у 664-610 до н.е. А також фрагменти вапнякової підлоги, царську статую, яку ще належить ідентифікувати, основу статуї царя Рамзеса II і великий напис, зроблений на рожевому граніті.

Доктор Дітріх Рауе є куратором Єгипетського музею Лейпцизького університету. Він ділиться: "Нам також вдалося знайти кілька частин статуй царя Рамзеса II, виготовлених з кварцового каменю, і фрагмент з епохи царя Рамзеса IX".

Археологи уже протягом певного часу проводять розкопки на цьому місці, а саме з 2012 року. Раніше їм уже вдалося виявити тут рельєфів і написів, побудованих Нектанебом з XXX династії, кілька елементів храмової будівлі і фрагментів статуй, фрагментів кварцитових статуй Рамсеса II, фрагмента обеліска часів Осоркона I, а також святилища божеств Шу і Тефнута часів Псамметіха II.

І на цьому вони не збираються зупинятися.

Раніше Фокус розповідав про виявлення таємної кімнати під пірамідою Хеопса. Ми поспілкувалися з дослідницею, яка брала участь у відкриті, та дізналися кілька подробиць стосовно подальших досліджень на цьому місці.

Також ми писали, як археологи намагаються захистити наскельні малюнки в пустелях Єгипту від знищення. Вони вважають, що ці петрогліфи ще не до кінця розкрили свої таємниці і їх ще належить дослідити та вивчити.