Недослідженні скарби для історії: наскельні малюнки в пустелях Єгипту під загрозою знищення

У пустелі на півдні країни можна зустріти неймовірну кількість петрогліфів та інших наскельних написів. Зазвичай вони висічені на кам'яній основі і є дуже важливими історичними джерелами.

Related video

Подорожуючи пустелею на півдні Єгипту можна натрапити на чимало петрогліфів та інших наскельних написів, які датуються від неоліту до арабського періоду. Найдревніші з них — з п'ятого тисячоліття до нашої ери. А проте лише невелика їхня кількість вивчена, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Тепер же єгиптологи мають на меті систематично фіксувати такі наскельні малюнки, щоб задокументувати в базі даних. Одним з найважливіших є петрогліф, якому понад 5 тис. років. На ньому видно човен, який тягнуть на мотузці 25 чоловіків.

За словами дослідників, цей культурний скарб на північному сході Асуана майже не описували й не вивчали, не кажучи вже про його публікацію.

Петрогліфи зазвичай знаходили у багатьох місцях, часто віддалених, біля річкових долин, які давно висохли.

Однак вони перебувають під серйозною загрозою, особливо через сучасний видобуток в пустелі. Єгиптологи сумніваються, що цьому руйнуванню такої важливої історичної пам'ятки можна повністю запобігти, зважаючи на масштаби. Через це документування петрогліфів є таким важливим кроком.

Разом з Асуанською інспекцією Міністерства у справах старожитностей кафедра єгиптології Боннського університету вже задокументувала деякі написи на скелях. Вони вважаються великим скарбом для науки, який систематично вивчатимуть в найближчі роки.

Дослідники діляться, що перші нещодавно відкриті матеріали проливають нове світло на дофараонівський період Четвертого тисячоліття і на важливість соціокультурної сфери. Серед зафіксованих зображень одне особливо привернуло увагу єгиптологів з Боннського університету.

Зображена сцена дає уявлення про релігію та традиції того часу. На ній 25 чоловіків із піднятими руками тягнуть човен на мотузці через нерівності та краї скелі.

Єгиптологи припускають, що ця сцена зображає ритуал, а саме велику процесію появи богів. Це видно з деталей — човна зі святинею та стягом, зокрема, рогів великої рогатої худоби, які є типовими для сакральних зображень.

Пізніше вся фараонська культура заснована на цих засадах живописного втілення релігії. Тобто для періоду, що передував створенню цивілізації Стародавнього Єгипту, високе значення релігії, а особливо культу богів, відігравало значну роль у створенні та формуванні культури.

Раніше Фокус розповідав про "Срібного фараона", який своїми багатствами, знайденими в гробниці, поступається лише Тутанхамону.

Також ми писали про те, як блискучі містифікатори мало не обманули торговців старожитностями. Ці зухвалі шахраї пішли на все, щоб створити переконливу фальшиву єгипетську гробницю, яка майже всіх обдурила.