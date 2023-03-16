Неисследованные сокровища для истории: наскальные рисунки в пустынях Египта под угрозой уничтожения

В пустыне на юге страны можно встретить невероятное количество петроглифов и других наскальных надписей. Обычно они высечены на каменной основе и являются очень важными историческими источниками.

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Путешествуя по пустыне на юге Египта можно встретить немало петроглифов и других наскальных надписей, которые датируются от неолита до арабского периода. Самые древние из них — с пятого тысячелетия до нашей эры. Однако лишь небольшое их количество изучено, пишет Phys.org.

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Теперь же египтологи преследуют цель систематически фиксировать такие наскальные рисунки, чтобы задокументировать в базе данных. Одним из важнейших является петроглиф, которому более 5 тыс. лет. На нем видна лодка, которую тянут на веревке 25 мужчин.

По словам исследователей, это культурное сокровище на северо-востоке Асуана почти не описывали и не изучали, не говоря уже о его публикации.

Петроглифы обычно находили во многих местах, часто отдаленных, возле давно высохших речных долин.

Однако они находятся под серьезной угрозой, особенно из-за современной добычи в пустыне. Египтологи сомневаются, что это разрушение такого важного исторического памятника можно полностью предотвратить, учитывая масштабы. Поэтому документирование петроглифов является важным шагом.

Вместе с Асуанской инспекцией Министерства по делам древностей, кафедра египтологии Боннского университета уже задокументировала некоторые надписи на скалах. Они считаются большим сокровищем для науки, которое будут систематически изучать в ближайшие годы.

Исследователи делятся, что первые недавно открытые материалы проливают новый свет на дофараоновский период Четвертого тысячелетия и важность социокультурной сферы. Среди запечатленных изображений одно особенно привлекло внимание египтологов из Боннского университета.

Изображенная сцена дает представление о религии и традициях того времени. На ней 25 мужчин с поднятыми руками тянут лодку на веревке из-за неровностей и краев скалы.

Египтологи предполагают, что эта сцена изображает ритуал, а именно обширную процессию появления богов. Это видно из деталей — лодки со святыней и флагом, в частности, рогов крупного рогатого скота, типичными для сакральных изображений.

Позже вся фараонская культура основана на этих началах живописного воплощения религии. То есть для периода, предшествовавшего созданию цивилизации Древнего Египта, высокое значение религии, особенно культа богов, играло значительную роль в создании и формировании культуры.

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