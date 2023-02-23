Египетская гробница оказалась фальшивкой: полиция ищет блестящих мистификаторов

Прокуратура Египта выдала ордер на арест группы преступников, разработавших гениальную схему обмана торговцев древностями. Эти дерзкие жулики пошли на все, чтобы создать убедительную фальшивую египетскую гробницу, которая почти всех обманула.

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Согласно заявлению, правоохранители попытались допросить подозрительную группу мужчин в пикапе 15 февраля. Дерзких мошенников поймали с поличным на склоне холма в пустынной местности неподалеку от исторического города Эль-Хибе. Но, словно в сцене из боевика, банда подозреваемых совершила бешеный побег и успела скрыться до того, как их удалось поймать, сообщают Ancient Origins.

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Расположенный в провинции Бени-Суэйф, примерно в 178 километрах к югу от Каира, древнеегипетский город Эль-Хибе, также известный как Теуджой, Эль-Хиба или Таю-джайет (что означает "наши стены"), был расположен на северной границе фиванских правителей. Стратегическое расположение города по пути прохождения Нила на юг сделало его решающим пунктом обороны в пределах Древнего Египта.

Эль-Хибе укреплен дополнительными укреплениями, построенными военачальниками и жрецами Амона, а фараон Шешонк I построил в городе храм, посвященный богу Амону. Именно здесь преступники создали фальшивую гробницу, чтобы обмануть торговцев артефактами.

Полиция осмотрела ложную египетскую гробницу в Эль-Хибе, рассматривая ее как место преступления. Внутри они обнаружили несколько статуй античного вида, разбросанных вокруг ямы глубиной 2 метра, закрытой металлическими воротами на болтах. Дальнейшее исследование выявило три комнаты с дополнительными статуями.

Археологи из Министерства туризма и древностей обследовали место и пришли к выводу, что статуи и надписи в трех камерах фальшивой египетской гробницы были современными творениями, а не древностями. Следствие считает, что подозреваемые состряпали гробницу как часть своего сговора с целью обмана торговцев древностями.

Департамент расследования преступлений, связанных с древностями, определил группу подозреваемых по странному делу об этой фальшивой египетской гробнице. Прокуратура выдала ордер на арест, и следователи идут по горячим следам. Это похоже на реальную версию Индианы Джонса.

Египет — страна с богатейшей историей, и, как следствие, здесь хранятся многочисленные ценные артефакты и предметы старины. К сожалению, за многие годы артефакты разграбили и вывезли контрабандой из страны, откуда они попали на международный черный рынок и в частные коллекции.

В 2018 году египетская полиция в той же провинции провела масштабную операцию, задержав двух торговцев древностями с огромным тайником древнеегипетских артефактов. Среди сокровищ были 5450 греко-римских монет, саркофаги, золотые статуи и бюсты.

Похищенные артефакты в Египте содержат все — от небольших ювелирных изделий до массивных статуй и сложных фресок. 28 января 2011 года, в разгар египетской революции, были ограблены несколько археологических памятников, в том числе Египетский музей на площади Тахрир.

Во время мародерства группа воров ворвалась в музей и похитила 54 экспоната, в том числе золотые и бронзовые статуи, драгоценные украшения и другие бесценные предметы старины. Среди похищенных предметов была знаменитая статуя царя Тутанхамона — часть коллекции артефактов, найденных в гробнице царя-мальчика в Долине царей в 1922 году.

Ранее Фокус рассказывал о мумии "Золотого мальчика", которую продолжают исследовать ученые.