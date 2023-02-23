Єгипетська гробниця виявилася фальшивкою: поліція шукає блискучих містифікаторів

Прокуратура Єгипту видала ордер на арешт групи злочинців, які розробили геніальну схему обману торговців старожитностями. Ці зухвалі шахраї пішли на все, щоб створити переконливу фальшиву єгипетську гробницю, яка майже всіх обдурила.

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Згідно із заявою, опублікованою 17 лютого, правоохоронці спробували допитати підозрілу групу чоловіків у пікапі 15 лютого. Зухвалих шахраїв спіймали на гарячому на схилі пагорба в пустельній місцевості неподалік від історичного міста Ель-Хібе. Але, немов у сцені з бойовика, банда підозрюваних здійснила шалену втечу і встигла втекти до того, як їх вдалося спіймати, повідомляють Ancient Origins.

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Розташоване в провінції Бені-Суеф, приблизно за 178 кілометрів на південь від Каїра, давньоєгипетське місто Ель-Хібе, також відоме як Теуджой, Ель-Хіба або Таю-джайєт (що означає "наші стіни"), було розташоване на північному кордоні фіванських правителів. Стратегічне розташування міста на шляху проходження Нілу на південь зробило його вирішальним пунктом оборони в межах Стародавнього Єгипту.

Ель-Хібе зміцнене додатковими укріпленнями, збудованими воєначальниками та жерцями Амона, а фараон Шешонк I побудував у місті храм, присвячений богу Амону. Саме тут злочинці створили фальшиву гробницю, щоб ввести в оману торговців артефактами.

Поліція оглянула фальшиву єгипетську гробницю в Ель-Хібе, розглядаючи її як місце злочину. Всередині вони знайшли кілька статуй античного вигляду, розкиданих навколо ями глибиною 2 метри, закритої металевими воротами на болтах. Подальше дослідження виявило три кімнати з додатковими статуями.

Археологи з Міністерства туризму і старожитностей обстежили місце і дійшли висновку, що статуї та написи в трьох камерах фальшивої єгипетської гробниці були сучасними творіннями, а не старожитностями. Слідство вважає, що підозрювані сфабрикували гробницю як частину своєї змови з метою обману торговців старожитностями.

Департамент розслідування злочинів, пов’язаних зі старожитностями, визначив групу підозрюваних у дивній справі про цю фальшиву єгипетську гробницю. Прокуратура видала ордер на арешт, і слідчі йдуть по гарячих слідах. Це схоже на реальну версію Індіани Джонса.

Єгипет — країна з надзвичайно багатою історією, і, як наслідок, тут зберігаються численні цінні артефакти та предмети старовини. На жаль, протягом багатьох років багато з цих артефактів розграбували і вивезли контрабандою з країни, звідки вони потрапили на міжнародний чорний ринок та в приватні колекції.

У 2018 році єгипетська поліція в тій самій провінції провела масштабну операцію, затримавши двох торговців старожитностями з величезним схроном давньоєгипетських артефактів. Серед скарбів були 5450 греко-римських монет, саркофаги, золоті статуї та погруддя.

Викрадені артефакти в Єгипті містять все — від невеликих ювелірних виробів до масивних статуй і складних фресок. 28 січня 2011 року, в розпал єгипетської революції, було пограбовано кілька археологічних пам'яток, в тому числі Єгипетський музей на площі Тахрір.

Під час мародерства група злодіїв увірвалася до музею і викрала 54 експонати, зокрема золоті та бронзові статуї, дорогоцінні прикраси та інші безцінні предмети старовини. Серед викрадених предметів була знаменита статуя царя Тутанхамона — частина колекції артефактів, знайдених у гробниці царя-хлопчика в Долині царів у 1922 році.

Раніше Фокус розповідав про мумію "Золотого хлопчика", яку продовжують досліджувати вчені.