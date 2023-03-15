Псусеннес: "Серебряный фараон" с сокровищами, которые могут конкурировать с богатствами Тутанхамона
Псусеннес I — правнук фараона Рамсеса XI, во время правления которого устанавливается мирное сосуществование Нижнего и Верхнего Египта, необычное для того времени. Среди хаоса Второй мировой войны в Западной Европе французский археолог Пьер Монте откопал потрясающее сокровище в 1940 году — гробницу "Серебряного фараона".
Археолог Пьер Монте открыл гробницу Псусеннеса во время очень неспокойного периода в истории. И хотя по ценности изделий, которые там нашли, она уступает только знаменитой гробнице Тутанхамона, а масштабность этого чрезвычайного открытия просто ошеломляет, новость не вызвала ажиотажа среди европейского общества, озабоченного эскалацией конфликта на континенте, пишет Ancient Origins.
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С ног на голову
Монте открыл гробницу малоизвестного царя в канун Второй мировой войны. Псусеннес был третьим фараоном 21-й династии Древнего Египта, начавшего царствовать в беспокойные для цивилизации времена политических потрясений в Египте.
В этот период власть в стране была разделена, а сама же страна состояла из Верхнего и Нижнего Египта. Фивы были оплотом верховного жреца Амона, руководившего Верхним Египтом, а фараоны же оседали в Танисе, хотя их влияние в большинстве своем заканчивалось регионом дельты Нижнего Египта.
Поэтому логично было бы предположить, что фараоны 21 династии не обладали большой властью. Однако открытие гробницы Псусеннеса I полностью перевернуло эту теорию. Самой выдающейся находкой, сделанной там, был саркофаг из чистого серебра. Благодаря этому Псусеннес получил свое название Серебряный фараон.
Сокровища из гробницы фараона
Древний Египет известен своей культурой и обычаями. Древние египтяне считали, что золото – это плоть богов, а серебро – их кости. И хотя золото в Древнем Египте было более распространенным, серебро ценилось больше, поскольку его приходилось завозить из Западной Азии и Средиземноморья.
Отсюда следует, что полностью серебряный саркофаг, найденный в гробнице, свидетельствует об огромном богатстве, власти и влиянии фараона Псусеннеса. Более того, можно обратить внимание, с каким невероятным мастерством изготовлены металлические предметы, как и сам обнаруженный саркофаг. Из этого можно предположить, что у Псусеннеса были такие возможности, а также талантливые ремесленники, которые смогли изготовить такие роскошные предметы и сокровища в гробнице.
К сожалению, сама мумия Псусеннеса не пережила столетия. Монте нашел только кости, черную пыль и разнообразные погребальные предметы, в том числе золотую доску для мумии и невероятную маску из чистого золота. Она должна была закрывать лицо "Серебряного фараона".
Неудивительно, почему мумия Псусеннеса не сохранилась. В отличие от засушливой, похожей на пустыню среды Долины Царей в Луксоре, большую часть Нижнего Египта, как и сам Танис, покрывали влажные, болотистые земли.
Вода проникала сквозь землю и со временем разрушила мумию фараона, как большинство деревянных предметов. Однако Монте смог восстановить несколько предметов, которые не подвергались разрушениям времени. Среди них канопы (сосуды, в которых в случае мумификации тела отдельно хранились внутренние органы) и ушебти. Это специальные фигурки с обычно скрещенными на груди руками или с любыми орудиями труда, которые использовались в погребальных обрядах Древнего Египта. Считалось, что они будут выполнять вместо хозяина разную работу в загробном мире.
Сокровища, найденные в гробнице фараона, настолько исключительны, что могут конкурировать с богатством Тутанхамона.
Невероятную власть и влияние Псусеннеса можно объяснить его чрезвычайно долгим правлением, которое длилось, по оценкам исследователей, 41 или 46 лет (около 1047 и 1001 до н.э.). Некоторые из египтологов даже предполагают, что "Серебряный фараон" правил 51 год. А то, что его правление приходится на период разных политических волнений и нестабильности, действительно впечатляет.
Учитывая найденные в гробнице сокровища, а также продолжительность правления Псусеннеса, можно увидеть потребность в переосмыслениях ситуации в Древнем Египте во время Третьего переходного периода.
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