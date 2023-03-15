Псусеннес: "Серебряный фараон" с сокровищами, которые могут конкурировать с богатствами Тутанхамона

Псусеннес I — правнук фараона Рамсеса XI, во время правления которого устанавливается мирное сосуществование Нижнего и Верхнего Египта, необычное для того времени. Среди хаоса Второй мировой войны в Западной Европе французский археолог Пьер Монте откопал потрясающее сокровище в 1940 году — гробницу "Серебряного фараона".

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Археолог Пьер Монте открыл гробницу Псусеннеса во время очень неспокойного периода в истории. И хотя по ценности изделий, которые там нашли, она уступает только знаменитой гробнице Тутанхамона, а масштабность этого чрезвычайного открытия просто ошеломляет, новость не вызвала ажиотажа среди европейского общества, озабоченного эскалацией конфликта на континенте, пишет Ancient Origins.

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Золотое украшение царя Псусеннаса I, первоначально найденное в его гробнице в Танисе Фото: John Campana / CC BY 2.0

С ног на голову

Монте открыл гробницу малоизвестного царя в канун Второй мировой войны. Псусеннес был третьим фараоном 21-й династии Древнего Египта, начавшего царствовать в беспокойные для цивилизации времена политических потрясений в Египте.

В этот период власть в стране была разделена, а сама же страна состояла из Верхнего и Нижнего Египта. Фивы были оплотом верховного жреца Амона, руководившего Верхним Египтом, а фараоны же оседали в Танисе, хотя их влияние в большинстве своем заканчивалось регионом дельты Нижнего Египта.

Поэтому логично было бы предположить, что фараоны 21 династии не обладали большой властью. Однако открытие гробницы Псусеннеса I полностью перевернуло эту теорию. Самой выдающейся находкой, сделанной там, был саркофаг из чистого серебра. Благодаря этому Псусеннес получил свое название Серебряный фараон.

Серебряный саркофаг фараона 21 династии Псусеннеса — величайшая находка гробницы Фото: Jerzy Strzelecki / CC BY-SA 3.0

Сокровища из гробницы фараона

Древний Египет известен своей культурой и обычаями. Древние египтяне считали, что золото – это плоть богов, а серебро – их кости. И хотя золото в Древнем Египте было более распространенным, серебро ценилось больше, поскольку его приходилось завозить из Западной Азии и Средиземноморья.

Отсюда следует, что полностью серебряный саркофаг, найденный в гробнице, свидетельствует об огромном богатстве, власти и влиянии фараона Псусеннеса. Более того, можно обратить внимание, с каким невероятным мастерством изготовлены металлические предметы, как и сам обнаруженный саркофаг. Из этого можно предположить, что у Псусеннеса были такие возможности, а также талантливые ремесленники, которые смогли изготовить такие роскошные предметы и сокровища в гробнице.

История открытия гробницы фараона Псусеннеса

К сожалению, сама мумия Псусеннеса не пережила столетия. Монте нашел только кости, черную пыль и разнообразные погребальные предметы, в том числе золотую доску для мумии и невероятную маску из чистого золота. Она должна была закрывать лицо "Серебряного фараона".

Невероятная золотая маска, которая должна закрывать лицо "Серебряного фараона" Фото: Dave Nakayama / CC BY 2.0

Неудивительно, почему мумия Псусеннеса не сохранилась. В отличие от засушливой, похожей на пустыню среды Долины Царей в Луксоре, большую часть Нижнего Египта, как и сам Танис, покрывали влажные, болотистые земли.

Вода проникала сквозь землю и со временем разрушила мумию фараона, как большинство деревянных предметов. Однако Монте смог восстановить несколько предметов, которые не подвергались разрушениям времени. Среди них канопы (сосуды, в которых в случае мумификации тела отдельно хранились внутренние органы) и ушебти. Это специальные фигурки с обычно скрещенными на груди руками или с любыми орудиями труда, которые использовались в погребальных обрядах Древнего Египта. Считалось, что они будут выполнять вместо хозяина разную работу в загробном мире.

Сокровища, найденные в гробнице фараона, настолько исключительны, что могут конкурировать с богатством Тутанхамона.

Невероятную власть и влияние Псусеннеса можно объяснить его чрезвычайно долгим правлением, которое длилось, по оценкам исследователей, 41 или 46 лет (около 1047 и 1001 до н.э.). Некоторые из египтологов даже предполагают, что "Серебряный фараон" правил 51 год. А то, что его правление приходится на период разных политических волнений и нестабильности, действительно впечатляет.

Учитывая найденные в гробнице сокровища, а также продолжительность правления Псусеннеса, можно увидеть потребность в переосмыслениях ситуации в Древнем Египте во время Третьего переходного периода.

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