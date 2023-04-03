Відрубані руки як трофеї: нове дослідження розповідає про звичаї Стародавнього Єгипту

Відрубування рук та використання їх як трофеїв — відома традиція Стародавнього Єгипту, проте нове дослідження розповідає моторошні деталі. Для вивчення артефактів вчені скористалися остеологічним аналізом.

Related video

Відрубані праві руки, знайдені археологами в палаці гіксосів в Аварісі на північному сході Єгипту, викликали багато запитань щодо давньоєгипетських традицій. Хоча і раніше фахівці знаходили відрубані руки, це перший приклад остеологічного аналізу з використанням речових доказів, повідомляють Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Археологи виявили відрубані праві руки в трьох ямах на подвір'ї палацу гіксосів в Аварісі/Телль-ель-Дабіа на північному сході Єгипту. Палац датується 15-ю династією (1640-1530 рр. до н. е.), коли гіксоські царі правили Нижнім і Середнім Єгиптом аж до Кусей, що стало першим випадком, коли в Єгипті з'явилися іноземні правителі.

Лише шість зі знайдених рук мають інтактні кістки проксимального ряду зап'ястя, і немає жодних ознак порізів або видалення м'яких тканин Фото: Stefanović, D

Це перший приклад остеологічного аналізу (остеологія — наука про будову та функції кісток) з використанням речових доказів, хоча надгробні написи і храмові рельєфи, починаючи з Нового царства, документують практику розміщення відрубаних рук. Анатомічні маркери вказують на те, що руки належали щонайменше 12 дорослим — 11 чоловікам і, можливо, одній жінці. Руки поклали в ями з широко розчепіреними пальцями, розташованими долонями донизу. Невідомо, чи було таке розташування зумовлене тафономічними причинами (природнім шляхом), чи навмисне.

Лише шість зі знайдених рук мають інтактні кістки проксимального ряду зап'ястя, і немає жодних ознак порізів або видалення м'яких тканин. Відсутність фрагментів кісток передпліччя в ямах дозволяє припустити, що кисті були навмисно відокремлені від передпліччя.

Метод, використаний для ампутації рук, міг включати розрізання суглобової капсули та перерізання сухожиль зап'ясткового суглоба, що не залишило видимих слідів на кістках. З іншого боку, якщо руки були відрубані некваліфіковано, могли бути присутніми сліди від порізів. Люди, відповідальні за розчленування рук, найімовірніше, дбали про їхній належний вигляд, тому відокремлювали частини передпліччя, а не відрізали руку в будь-якому анатомічному положенні.

Ймовірно, що живі люди були розчленовані під час церемонії або незадовго до неї, оскільки руки були ще м'якими і гнучкими, коли їх поклали в яму. Тафономічний та біологічний аналізи дослідження надають інформацію про акт каліцтва та підготовку цих частин тіла, а також про осіб, яким вони належали.

Розміщення, поводження та можливе розташування ампутованих рук свідчить про те, що вони були представлені як призи під час публічного заходу, що проводився в палаці Фото: Stefanović, D

Етнічну чи культурну групу, якій належали руки, неможливо ідентифікувати, але практика відсікання правих рук ворогів була запроваджена в Єгипті гіксосами приблизно за 50-80 років до появи написів і зображень, що зображують цю традицію. Розміщення, поводження та можливе розташування ампутованих рук свідчить про те, що вони були представлені як призи під час публічного заходу, що проводився в палаці.

Ці докази спростовують теорію про те, що ці дії були каральними заходами з боку правоохоронних органів, якщо розглядати їх через трансдисциплінарну призму, яка враховує археологічні та історичні джерела.

Раніше Фокус розповідав про тисячі муміфікованих голів, знайдених під час розкопок в Абідосі. Дослідники вважають, що це сліди поклоніння Рамзесу ІІ.

Також ми писали про незакінчений обеліск, який мав перевершити висотою піраміди.