Не прожили й року. Мумії давньоєгипетських дітей показують високий рівень анемії

Анемія характерна зменшенням гемоглобіну та/або еритроцитів в крові. Зрештою, це призводить до нездатності переносити достатню кількість кисню, щоб задовольнити потреби організму.

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Дитинство у Стародавньому Єгипті було на двох протилежних сторонах комфорту. Одні діти насолоджувалися розкішшю стати фараоном ще до того, як їм виповнилося десять років, тоді як інші страждали від дефіциту заліза і погано насиченої киснем крові, пише IFLScience.

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Результати нового аналізу дитячих мумій показало, що анемія була поширеною проблемою для єгипетської молоді. Це зі свого боку призводило до високого рівня дефектів скелета і, можливо, відправляла деяких дітей у потойбічний світ передчасно.

Відомо, що анемія — це стан, який характерний нестачею здорових червоних кров'яних тілець і, відповідно, дефіцитом гемоглобіну. Зрештою, це означає, що кров не здатна переносити достатню кількість кисню, щоб задовольнити потреби організму.

Дослідники вирішили вивчити 21 давньоєгипетську дитячу мумію за допомогою комп'ютерної томографії всього тіла. Завдяки цьому, вони виявили скелетні аномалії, які зазвичай асоціюються з анемією, зокрема збільшення склепіння черепа, тобто частини черепа, де знаходться мозок.

Вік дітей, які муміфікували, варіюється від одного року до приблизно 14 років. Загалом, сім — або 33 відсотки — стародавніх добровольців мали патологічне розширення склепіння черепа, що вказує на те, що вони, ймовірно, страждали від анемії.

Проводячи аналіз, фахівці помітили надлишок кісткового мозку в черепі та лицьових кістках хлопчика. Через це вони припустили, що дитина могла страждати від вродженого захворювання, яке називається таласемія, спричиненого нездатністю виробляти гемоглобін. Зараз успішно лікується переливанням крові та хелатотерапією.

Однак стародавній світ навряд чи володів такими засобами та можливостями. Тому юнак, мабуть, страждав від важкої анемії і скелетних змін, які є результатом розширення кісткового мозку.

Дослідники зазначають, що хворі на таласемію могли мати схильності до затримки росту, блідості, жовтяниці, слабкої мускулатури, гепатоспленомегалії, утворень, що розвиваються внаслідок екстрамедулярного кровотворення, і ранньої смерті, часто в дитинстві.

Тому й не дивно, що чимало дітей у Стародавньому Єгипті помирали дуже рано, а найімовірнішою причиною смерті стала саме таласемія.

Щодо дітей-щасливчиків, які страждали лише на анемію, автори дослідження кажуть, що поширеність цього захворювання могла бути пов'язана з факторами ризику, зокрема зі зниженням споживання заліза через недоїдання; хронічною шлунково-кишковою крововтратою і зниженням всмоктування, спричиненого паразитами; і запаленням, спричиненим хронічними інфекціями.

Ще одним смертельним захворюванням в той час була малярія. До речі, про вакцину проти цієї хвороби Фокус уже розповідав.

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