Недоношені діти в горщиках. Вчені виявили останки немовлят та ембріонів в кухонних посудинах

Археологи з Тегеранського університету розкопали останки дітей, яким 3 000 років, на стародавньому кладовищі, розташованому в центрально-західному Ірані.

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Команда археологів із Тегеранського університету зробила дивовижне відкриття в регіоні Сагзабад провінції Казвін на центральному заході Ірану. Група під керівництвом доктора Мустафи Дех Пахлавана проводила розкопки на стародавньому кладовищі, коли натрапила на дещо екстраординарне, пише Arkeonews.

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Команда виявила останки кількох дітей, зокрема немовлят і ембріонів, а також останки двох коней, двох кіз і вівці. Місце розкопок, скромна площа якого становить лише п'ять квадратних метрів, виявилося складним комплексом, що важить приблизно 10 тонн і сягає 120 см у висоту.

Доктор Дехпахлаван поспішив надати детальний опис своїх знахідок, заявивши, що фундаментні роботи розділені на три секції. Перша частина містила останки дитини, похованої поряд з незрілим козеням.

На східному кладовищі Кара-Тепе команда знайшла докази п'яти шарів поховань і могил, розташованих одна над одною, що свідчить про широкий масштаб діяльності. Цікаво, що могили не мали певного напрямку і були оточені кількома глиняними насипами.

Археологи також виявили абортовані ембріони та немовлят, похованих у глиняних горщиках. Крім того, у всіх могилах знайдено останки тварин: кіз, молодих овець, корів, верблюдів і коней, що свідчить про те, що тварин ховали поруч із померлими.

Виходячи з росту зубів і довжини довгих кісток, скелету дитини, за оцінками, було менш як шість років Фото: Borna news

Виходячи з росту зубів і довжини довгих кісток, скелету дитини, за оцінками, було менш як шість років. Друга частина комплексу містила останки двох дорослих коней різних порід. Перший кінь знайдений лежачим на лівому боці без черепа, тоді як другий, менший за розміром, ймовірно, каспійської породи, похований у скорченому стані на правому боці, з черепом, розташованим у напівпіднятому положенні.

Кінь прикрашений намистом з бронзових намистин, а біля рота археологи виявили частину залізної вуздечки. Третя частина комплексу — це хаотичне поєднання людських і тваринних останків. У цій секції поховано вісім осіб, а поруч із сірою глиняною печерою команда знайшла залишки людського ембріона.

У секції також містився череп дорослої вівці поруч з черепами людських ембріонів, а також контейнер з вертикальною ручкою, невеликий глечик і частина тулуба горщика горохового кольору з мотузяним декором.

Поруч з глиняним посудом, що вказує на особливий соціальний статус, виявлено скелет дитини, а також поховальні прикраси — бронзові браслети, перстень і залишки намиста з каменю, бронзи і намистин зі слонової кістки.

Через несприятливі умови на кладовищі Кара-Тепе команда перевезла свою знахідку до муніципалітету Сагзабад для експонування та збереження відповідно до стандартів консервації та реставрації.

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