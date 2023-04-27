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Технологии и наука

Отвратительные ужины. Что ели наши предки, чтобы выжить во время экстремальных условий

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Фото: University of Michigan Museum of Anthropological Archaeology | Антропологи давно размышляют, откуда наши предки брали углеводы во время холодных периодов, и новая работа предполагает, что ответ может содержаться в желудках травоядных видов

Кто были настоящими охотниками и собирателями в древних обществах? Удивительное открытие ставит под сомнение традиционные гендерные роли.

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Новое исследование утверждает, что при изучении древних диет не был учтен важный источник углеводов во время ледникового периода: частично переваренная трава и листья в желудках добычи. Этот упущенный источник пищи может заполнить пробел в понимании рациона наших предков, который до сих пор было трудно объяснить. Антропологи давно задаются вопросом, откуда наши предки получали углеводы во время холодов, и в новой работе предполагается, что ответ на этот вопрос может содержаться в желудках таких травоядных видов, пишет IFLScience.

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Люди должны питаться сбалансированной пищей, а способность производить многие из необходимых нам питательных веществ мы, в отличие от других млекопитающих, передали окружающей среде. Это создает проблему в экстремальных условиях, например, во время зимы в высоких широтах, когда круг доступных источников пищи сокращается.

В то время как специализированные травоядные животные, такие как жвачные, развили огромные желудки для извлечения питательных веществ, которые мы не можем извлечь, люди в Африке ели жвачных и других травоядных для получения белка и удовлетворяли другие пищевые потребности из более легко усваиваемых растительных источников.

Однако в более высоких широтах фрукты и овощи были недоступны в течение длительного времени, что затрудняло выживание. Доктор Равен Гарви из Мичиганского университета предложил в качестве способа восполнить этот пробел "дигесты" — материал, который прошел часть пути в процессе пищеварения, когда животное было убито. Дигеста может обеспечить дополнительные калории помимо мяса самого животного и зачастую дефицитных углеводов.

Гарви ставит под сомнение предположение о том, что охота и собирательство были занятиями, разделенными по половому признаку, где мужчины поставляли белки, а женщины — углеводы. На самом деле, один бизон, включая пищеварение, мог обеспечить все потребности в питании племени из 25 человек в течение трех дней. Зимой женщинам, возможно, было бы разумнее участвовать в охоте, а не искать овощи, которых не хватало в течение нескольких месяцев.

археология, орудие труда, оружие, древние люди, история, находка, древние диеты, ледниковый период, углеводы, желудки добычи, сбалансированное питание, экстремальные условия, высокоширотные зимы, жвачные животные, травоядные, дигеста Fullscreen
Острие, датируемое периодом от 11 000 до 10 000 лет назад, связано с доисторической охотой на бизонов. Их находят почти так же часто в женских погребениях той эпохи, как и в мужских
Фото: University of Michigan Museum of Anthropological Archaeology

Несмотря на свои преимущества, Гарви отмечает, что бизон предлагает больше белка, чем углеводов, и после трех дней питания у гипотетической группы из 25 человек закончилась бы диеста, но осталось бы мясо, богатое белком, на шесть дней.

По мере роста человеческой популяции, вероятно, стало неустойчивым полагаться только на бизонов и другие мясные источники углеводов, что привело к потребности в дополнительных углеводах и, возможно, к началу сельского хозяйства.

Идея употребления полупереваренного содержимого желудков других существ может вызывать отвращение у современных людей, хотя большинство из нас с удовольствием едят их плоть. Однако Гарви предполагает, что неучет этого недооцененного ресурса может иметь важные последствия в исследованиях, посвященных основным вопросам эволюционной антропологии.

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