Отвратительные ужины. Что ели наши предки, чтобы выжить во время экстремальных условий

Кто были настоящими охотниками и собирателями в древних обществах? Удивительное открытие ставит под сомнение традиционные гендерные роли.

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Новое исследование утверждает, что при изучении древних диет не был учтен важный источник углеводов во время ледникового периода: частично переваренная трава и листья в желудках добычи. Этот упущенный источник пищи может заполнить пробел в понимании рациона наших предков, который до сих пор было трудно объяснить. Антропологи давно задаются вопросом, откуда наши предки получали углеводы во время холодов, и в новой работе предполагается, что ответ на этот вопрос может содержаться в желудках таких травоядных видов, пишет IFLScience.

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Люди должны питаться сбалансированной пищей, а способность производить многие из необходимых нам питательных веществ мы, в отличие от других млекопитающих, передали окружающей среде. Это создает проблему в экстремальных условиях, например, во время зимы в высоких широтах, когда круг доступных источников пищи сокращается.

В то время как специализированные травоядные животные, такие как жвачные, развили огромные желудки для извлечения питательных веществ, которые мы не можем извлечь, люди в Африке ели жвачных и других травоядных для получения белка и удовлетворяли другие пищевые потребности из более легко усваиваемых растительных источников.

Однако в более высоких широтах фрукты и овощи были недоступны в течение длительного времени, что затрудняло выживание. Доктор Равен Гарви из Мичиганского университета предложил в качестве способа восполнить этот пробел "дигесты" — материал, который прошел часть пути в процессе пищеварения, когда животное было убито. Дигеста может обеспечить дополнительные калории помимо мяса самого животного и зачастую дефицитных углеводов.

Гарви ставит под сомнение предположение о том, что охота и собирательство были занятиями, разделенными по половому признаку, где мужчины поставляли белки, а женщины — углеводы. На самом деле, один бизон, включая пищеварение, мог обеспечить все потребности в питании племени из 25 человек в течение трех дней. Зимой женщинам, возможно, было бы разумнее участвовать в охоте, а не искать овощи, которых не хватало в течение нескольких месяцев.

Острие, датируемое периодом от 11 000 до 10 000 лет назад, связано с доисторической охотой на бизонов. Их находят почти так же часто в женских погребениях той эпохи, как и в мужских Фото: University of Michigan Museum of Anthropological Archaeology

Несмотря на свои преимущества, Гарви отмечает, что бизон предлагает больше белка, чем углеводов, и после трех дней питания у гипотетической группы из 25 человек закончилась бы диеста, но осталось бы мясо, богатое белком, на шесть дней.

По мере роста человеческой популяции, вероятно, стало неустойчивым полагаться только на бизонов и другие мясные источники углеводов, что привело к потребности в дополнительных углеводах и, возможно, к началу сельского хозяйства.

Идея употребления полупереваренного содержимого желудков других существ может вызывать отвращение у современных людей, хотя большинство из нас с удовольствием едят их плоть. Однако Гарви предполагает, что неучет этого недооцененного ресурса может иметь важные последствия в исследованиях, посвященных основным вопросам эволюционной антропологии.

Ранее Фокус рассказывал об империи Хунну и роли принцесс. ДНК проливают свет на первое кочевое имперское государство. Их влияние достигало Египта, Рима и императорского Китая, а неоднократные вторжения в Китай побуждали к возведению Великой китайской стены.

А также мы писали, что древние люди питались не только мамонтами. Они готовили гигантских улиток около 170 тыс. лет назад.