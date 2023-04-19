Империя Хунну и роль принцесс: ДНК проливают свет на первое кочевое имперское государство

Империя Хунну может быть малоизвестна. Однако это древнее кочевое государство создано благодаря объединению различных групп и использованию брака и родственных связей для развития империи, причем женщины имели большую власть как представители имперских государств.

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Новое генетическое исследование элитных захоронений Хунну открыло удивительную информацию о первом в мире кочевом имперском государстве, в частности о его этническом разнообразии и решающей роли, которую играли принцессы в построении политической структуры. Об этом пишет IFLScience.

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Империя Хунну появилась в монгольских степях около 2500 лет назад, задолго до монголов, и быстро превратилась в одно из самых могущественных государств железного века. Их влияние достигало Египта, Рима и императорского Китая, а неоднократные вторжения в Китай побуждали к возведению Великой китайской стены.

Несмотря на их значимость, мы очень мало знаем о древней цивилизации, поскольку они не являлись грамотным обществом и оставили мало материальных свидетельств своей повседневной жизни. Большинство того, что мы знаем об их истории и социальной структуре, происходит из описаний их китайских врагов. Но международная команда исследователей пролила новый свет на империю благодаря кропотливой археологической разведке и новым ДНК-доказательствам.

Исследователи сосредоточились на двух больших захоронениях Хунну, расположенных на западной границе империи, одно из которых принадлежало аристократической элите в Takhiltyn Khotgor, а другое – местному элитному кладбищу в Shombuuzyn Belchir.

Команда обнаружила, что похороненные на этих двух кладбищах обладают чрезвычайно высоким генетическим разнообразием, подтверждая, что империя состояла из разных национальностей. Но эта вариативность более заметна среди лиц низшего статуса, чьи могилы расположены вокруг элитных захоронений. Это свидетельствует о том, что эти люди происходили из отдаленных уголков империи.

Местные аристократические элиты, с другой стороны, оказались менее генетически разнообразными и имели большую долю восточноевразийских предков. Это может означать, что элитный статус и власть принадлежали определенным генетическим подгруппам в империи Хунну. Но несмотря на это, очевидно, что даже элитные семьи использовали брак для обеспечения связей между новоприсоединенными группами.

Пожалуй, наиболее интересным выявленным фактом является то, что высокостатусные и элитные захоронения в основном связаны с женщинами. Они играли решающую роль в расширении империи, и исследование подтверждает текстовые и археологические доказательства того, что именно они обладали большой властью как представительницы имперского государства Хунну вдоль границы.

На месте захоронения в Takhiltyn Khotgor команда обнаружила, что для женщин сооружены монументальные гробницы, окруженные захоронениями мужчин в простых могилах. Эти женщины имели изысканные гробы, украшенные золотыми эмблемами солнца и луны империи Хунну. То же специалисты обнаружили и на кладбище в Shombuuzyn Belchir.

Результаты предоставили ценную информацию о могуществе империи Хунну и даже показали, насколько устойчива была их культура. Исследования подтверждают давнюю кочевую традицию, когда принцессы высокого рода играли решающую роль в политической и экономической жизни империй, особенно в приграничных регионах.

Эта традиция началась в период Хунну и продолжилась более тысячи лет спустя времена Монгольской империи. Несмотря на то, что история иногда отвергает кочевые империи как хрупкие и недолговечные, их крепкие традиции никогда не забываются.

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