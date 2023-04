Оставили свой дом навеки. Ученые все еще ищут ответ, почему викинги покинули Гренландию

В течение четырех веков Гренландия была надежным форпостом викингов. Два поселения, одно у южной оконечности, а другое чуть дальше по побережью, стали домом для небольшого, но оживленного сообщества норвежских колонизаторов.

Известно, что ранее Гренландия была домом для древних мореплавателей на протяжении нескольких столетий. Однако к концу 15 века викинги бесследно исчезли с острова. Причины их внезапного отъезда остаются одной из самых больших загадок в северной истории, пишет Inverse.

В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые предполагают, что повышение уровня моря могло сыграть более важную роль в бегстве викингов, чем считалось ранее. Но это, вероятно, был не единственный фактор, заставивший их покинуть дом.

Викинги впервые ступили на территорию Гренландии в 985 году н. э. во главе с легендарным исследователем Эриком Рудым, которого выгнали из Исландии за убийство нескольких людей в споре. С небольшой группой последователей он отправился в Гренландию, чтобы основать новое поселение, известное как Eystribygð или Восточное поселение.

В последующие несколько веков Восточное поселение процветало, с фермами, сконцентрированными у берега. Викинги даже охотились на моржей, чтобы обеспечить каждый раз более развитую европейскую торговлю слоновой костью.

Однако последняя запись, оставленная викингами в Гренландии, касается свадьбы в Восточном поселении, которая состоялась примерно в то же время. Радиоуглеродный анализ показывает, что они пробыли там еще около полувека.

По мнению авторов нового исследования, причина оставления викингами Гренландии и приведшее к этому ухудшение условий остается противоречивой темой. Предыдущие исследования предлагали несколько версий их ухода, в частности, столкновения с инуитскими поселениями, изменения климата и проблемы в торговле.

Чтобы пролить свет на эту историческую загадку, исследователи смоделировали, как менялся океан во время обитания викингов. Они обнаружили, что экологические изменения, особенно повышение уровня моря, сыграли значительную роль в исчезновении древних мореплавателей из Гренландии.

Светло-голубым цветом показано затопление вдоль побережья Гренландии в разных районах при проживании там викингов, а звездочками обозначены сами поселения Фото: BORREGGINE ET AL/PNAS

Во время Малого ледникового периода, который происходил примерно между 1250 и 1900 годами нашей эры, ухудшение климата повлекло за собой расширение Гренландского ледникового щита, что привело к затоплению близлежащей суши под тяжестью ледников. Как следствие, прибрежные поселения викингов были уязвимы к частым наводнениям, что делало жизнь в этих местах почти невозможной.

Используя данные предыдущих археологических и геологических исследований, специалисты создали компьютерную модель, чтобы показать, насколько изменился уровень моря от начала до конца обитания викингов в Гренландии. Они обнаружили, что вода поднялась на 3,3 метра за время, когда древние люди жили в Восточном поселении.

Большинство известных мест обитания викингов находились в пределах 500-1000 метров от зоны затопления, что делает их более уязвимыми к наводнениям за внутренние районы. Частота наводнений все больше усложняла ведение сельского хозяйства и разведение скота, что привело к постепенному изменению рациона викингов, который стал включать больше морских существ и меньше животных на суше.

Исследователи предполагают, что годы масштабных наводнений имели бы эффект домино для населения Гренландии, способствуя ухудшению качества жизни. А со своей стороны сделало бы остров все менее привлекательным местом для проживания.

Хотя трудно оценить относительное влияние повышения уровня моря на другие факторы, которые привели к тому, что викинги покинули Гренландию, это исследование дает более глубокое понимание сложной истории таинственного исчезновения викингов.

