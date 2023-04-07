Уникальный артефакт: фальшивая монета эпохи викингов свидетельствует об отношениях с исламским миром

Похожую на арабский динар золотую монету нашли вблизи Морстона в Норфолке. Согласно исследованию, она является подражанием викингов монете периода династии Аббасидов.

Related video

Поддельный динар, найденный вблизи Морстона, Норфолк, является уникальным артефактом, который дает нам подсказки о торговле, культуре и искусстве эпохи викингов. Грубая имитация арабской вязи на монете и использование ее в качестве украшения свидетельствуют о захвате викингов иностранными культурами и их способности адаптироваться и внедрять инновации, сообщают Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Монету, похожую на арабский динар, нашли вблизи Морстона, графство Норфолк, в апреле 2021 года. Считается, что ее изготовили викинги. Рори Нейсмит, профессор раннесредневековой английской истории Кембриджского университета, заявил, что из-за значительных контактов викингов с мусульманским миром вполне вероятно, что они могли создать имитацию динаров.

Монета представляет собой уникальную находку, украшенную с обеих сторон бисерной каймой, окружающую надпись, состоящую из вертикальных штрихов на аверсе и горизонтальных штрихов на реверсе. Линии имеют рельефные точки на концах, а горизонтальные линии чередуются с рядами точек, что является грубой имитацией арабской вязи.

Эксперты по исламской нумизматике датируют оригинальную монету, вдохновившую на создание подделки, периодом правления династии Аббасидов (770-820 гг. н. э.). Ориентировочный диапазон датировки фальшивки — между концом восьмого и серединой десятого веков, с наиболее вероятным промежутком между 780 и 850 годами нашей эры.

Монета представляет собой уникальную находку, украшенную с обеих сторон бисерной каймой, окружающую надпись, состоящую из вертикальных штрихов на аверсе и горизонтальных штрихов на реверсе Фото: ANDREW WILLIAMS/ Suffolk County Council Archaeology Service

Поддельная монета также имеет пробитое отверстие, указывающее на ее возможное использование в качестве ювелирного украшения. Некоторые золотые динары англосаксонского периода попали в Англию через Италию. Сотни монет, преимущественно серебряных и бронзовых, повторно использовавшихся в качестве украшения, нашли в могилах и кладах эпохи викингов.

Переработанные золотые монеты встречались реже и служили символами статуса их владельцев. По мнению профессора Нейсмита, фальшивый динар, вероятнее всего, высечен во второй половине IX века, поскольку это время, когда викинги были активными в этом регионе. А поскольку нет никаких доказательств того, что арабские торговцы прибывали в Англию в этот период, он предполагает, что монета отчеканена в Скандинавии, а затем утеряна в Норфолке.

Линии имеют рельефные точки на концах, а горизонтальные линии чередуются с рядами точек, что является грубой имитацией арабской вязи Фото: ANDREW WILLIAMS/ Suffolk County Council Archaeology Service

Находка подражания динара имеет большое значение, поскольку проливает свет на культурное и экономическое взаимодействие между викингами и исламским миром. Викинги были известны своими путешествиями и экспедициями, которые приводили их в такие регионы, как Северная Америка, Центральная Азия и Средиземноморье. Их исследования и завоевания привели к знакомству с разными культурами, религиями и торговыми сетями, в частности с исламским миром.

Ранее Фокус рассказывал о скандинавских татуировках и действительно ли викинги — поклонниках боди-арта.

Также мы писали о новом исследовании, которое доказывает, что некоторые "ритуальные" щиты викингов были пригодны к бою.