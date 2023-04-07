Унікальний артефакт: фальшива монета епохи вікінгів свідчить про відносини з ісламським світом

Схожу на арабський динар золоту монету знайшли поблизу Морстона в Норфолку. Згідно з дослідженням, вона є вікінгським наслідуванням монети періоду династії Аббасидів

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Підроблений динар, знайдений поблизу Морстона, графство Норфолк, є унікальним артефактом, який дає нам підказки про торгівлю, культуру та мистецтво епохи вікінгів. Груба імітація арабської в'язі на монеті та використання її як прикраси свідчать про захоплення вікінгів іноземними культурами та їхню здатність адаптуватися та впроваджувати інновації, повідомляють Arkeonews.

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Монету, схожу на арабський динар, знайшли поблизу Морстона, графство Норфолк, у квітні 2021 року. Вважається, що її виготовили вікінги. Рорі Нейсміт, професор ранньосередньовічної англійської історії Кембриджського університету, заявив, що через значні контакти вікінгів з мусульманським світом цілком ймовірно, що вони могли створити імітацію динарів.

Монета є унікальною знахідкою, прикрашеною з обох боків бісерною облямівкою, що оточує напис, який складається з вертикальних штрихів на аверсі та горизонтальних штрихів на реверсі. Лінії мають рельєфні крапки на кінцях, а горизонтальні лінії чергуються з рядами крапок, що є грубою імітацією арабської в'язі.

Експерти з ісламської нумізматики датують оригінальну монету, яка надихнула на створення підробки, періодом правління династії Аббасидів (770-820 рр. н. е.). Орієнтовний діапазон датування фальшивки — між кінцем восьмого і серединою десятого століть, з найбільш вірогідним проміжком між 780 і 850 роками нашої ери.

Монета є унікальною знахідкою, прикрашеною з обох боків бісерною облямівкою, що оточує напис, який складається з вертикальних штрихів на аверсі та горизонтальних штрихів на реверсі Фото: ANDREW WILLIAMS/ Suffolk County Council Archaeology Service

Підроблена монета також має пробитий отвір, що вказує на її можливе використання як ювелірної прикраси. Деякі золоті динари англосаксонського періоду потрапили до Англії через Італію. Сотні монет, переважно срібних і бронзових, які повторно використовували як прикраси, знайшли в могилах і скарбах епохи вікінгів.

Перероблені золоті монети зустрічалися рідше і слугували символами статусу для їхніх власників. На думку професора Нейсміта, фальшивий динар, найімовірніше, викарбуваний у другій половині ІХ століття, оскільки це час, коли вікінги були активними в цьому регіоні. А через те, що немає жодних доказів того, що арабські торговці прибували до Англії в цей період, він припускає, що монета викарбувана в Скандинавії, а потім загублена в Норфолку.

Лінії мають рельєфні крапки на кінцях, а горизонтальні лінії чергуються з рядами крапок, що є грубою імітацією арабської в'язі Фото: ANDREW WILLIAMS/ Suffolk County Council Archaeology Service

Знахідка наслідування динара має велике значення, оскільки проливає світло на культурну та економічну взаємодію між вікінгами та ісламським світом. Вікінги були відомі своїми великими подорожами та експедиціями, які приводили їх у такі регіони, як Північна Америка, Центральна Азія та Середземномор'я. Їхні дослідження і завоювання призвели до знайомства з різними культурами, релігіями і торговельними мережами, зокрема з ісламським світом.

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