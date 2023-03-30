Були придатні й для війни: археолог повторно вивчив "церемоніальні" щити вікінгів

Заново дослідивши щити вікінгів, знайдені всередині похованого корабля під великим курганом у Гокстаді, фахівець спростував їхню "непридатність" для бою.

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Дослідження археолога Стокгольмського університету ставить під сумнів колишні висновки про те, що щити вікінгів були занадто тонкими і крихкими для бою. Вивчаючи 1100-річні дерев'яні щити, розкопані в Норвегії, фахівець знайшов докази того, що вони, ймовірно, були покриті захисною сиром'ятною шкірою, що свідчить про їхню придатність для ведення справжньої війни, повідомляють Ancient Origins.

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Археолог Стокгольмського університету й експерт з бойових дій вікінгів Рольф Вармінг опублікував дослідження, в якому припускає, що "ритуальні" щити вікінгів могли використовувати в реальних боях.

У своєму дослідженні він повторно вивчив 1100-річні дерев'яні щити вікінгів, розкопані в Норвегії в 1880 році, і дійшов висновку, що вони виготовлені так, щоб бути цілком придатними для бою. Всупереч наявним результатам, що ці щити були занадто тонкими і крихкими, щоб забезпечити належний захист в реальній війні, і тому їх використовували лише в церемоніальних цілях.

Археолог Стокгольмського університету припускає, що "ритуальні" щити вікінгів могли використовувати в реальних боях Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Вармінг дослідив щити і виявив: перфорація по краях щита свідчить про те, що пофарбована поверхня колись була покрита захисним шаром, ймовірно, сиром'ятною шкірою, яку знаходили на древніших щитах.

Хоча на гокстадських щитах немає такого покриття, перфорація знаходилася саме в тому місці, де таке покриття мало б бути прикріплене (і було прикріплене на інших стародавніх щитах, виготовлених за тими самими проєктними специфікаціями). Однак, щити знаходили без прикріплених шкур тварин, які були б необхідні для того, щоб вони функціонували як ручні захисні щити. Вормінг стверджує, що щити вікінгів використовувалися як поховальні предмети, але це не обов'язково означає, що вони ніколи не використовувалися в бою.

У своєму дослідженні дерев'яних щитів епохи вікінгів Рольф Вармінг проаналізував не лише фізичні характеристики щитів, але і їхній історичний контекст. Щити знайдені всередині похованого корабля вікінгів, який виявили під великим курганом у Гокстаді на сході Норвегії.

Щити знайдені всередині похованого корабля вікінгів, який виявили під великим курганом у Гокстаді на сході Норвегії Фото: Rolf Fabricius Warming / CC BY-NC-ND 4.0

Вважається, що корабель побудований приблизно на початку 10 століття н. е., і, ймовірно, використовувався протягом декількох років, перш ніж його поховало разом зі своїм вмістом, включаючи щити.

Вармінг припустив, що 64 знайдені щити вікінгів могли представляти кількість чоловіків, які служили на кораблі "Гокстад", коли він був у строю. Виготовлені із соснової дошки, гокстадські щити складалися з дерев'яних дощок, звужених на кінці і заокруглених ззовні.

Попри розміри та форму, щити вікінгів знайшли без жодних шкур тварин Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Попри розміри та форму, щити вікінгів знайшли без жодних шкур тварин. Цей захисний шар був би необхідний для того, щоб вони могли функціонувати як ручні захисні щити. Крім того, деревина загалом не була особливо товстою. Це змусило попередніх експертів провести первинний аналіз і швидко дійти висновку, що щити були лише ритуальними предметами і не використовувалися в бою.

Однак Вармінг вважає, що щити виготовлені так, щоб бути цілком придатними для бою, попри попередні висновки про протилежне. Взявши на себе ініціативу розв'язати проблему упущення детального вивчення фрагментів дерев'яних щитів, Вармінг отримав дозвіл на свою роботу від Музею корабля вікінгів в Осло, де зберігаються та виставляються різноманітні рештки та артефакти з корабля вікінгів.

Вармінг отримав дозвіл на свою роботу від Музею корабля вікінгів в Осло, де зберігаються та виставляються різноманітні рештки та артефакти з корабля вікінгів Фото: Rolf Fabricius Warming / Society for Combat Archaeology / CC BY-NC-ND 4.0

Дослідник був вражений тим, наскільки щити відповідали конструктивним моделям, які можна побачити в інших стародавніх зразках бойових щитів.

"Загалом, майстерність виготовлення здебільшого відповідає іншим знахідкам щитів, що мають практичний характер, а також германській традиції пласких круглих щитів загалом", — писав він, роблячи зв'язок з іншими щитами очевидним.

Вважається, що корабель був побудований приблизно на початку 10 століття н. е. Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Хоча висновки Вормінга попередні і не обов'язково доводять, що давні щити вікінгів використовувалися в бою, його дослідження додає нову перспективу до існуючих досліджень дерев'яних щитів епохи вікінгів. Воно припускає, що щити могли мати кілька функцій, зокрема використовуватися в рукопашному бою і як шар захисної броні для кораблів вікінгів, що брали участь у морських битвах.

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