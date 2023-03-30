Были пригодны и для войны: археолог повторно изучил "церемониальные" щиты викингов

Вновь исследовав щиты викингов, найденные внутри погребенного корабля под большим курганом в Гокстаде, специалист опроверг их "непригодность" для боя.

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Исследование археолога Стокгольмского университета подвергает сомнению прежние выводы о том, что щиты викингов были слишком тонкими и хрупкими для боя. Изучая 1100-летние деревянные щиты, найденные в Норвегии, специалист нашел доказательства того, что они, вероятно, были покрыты защитной сыромятной кожей, что свидетельствует об их пригодности для ведения настоящей войны, сообщают Ancient Origins.

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Археолог Стокгольмского университета и эксперт по боевым действиям викингов Рольф Варминг опубликовал исследование, предусматривающее, что "ритуальные" щиты викингов могли использовать в реальных боях.

В своем исследовании он повторно изучил 1100-летние деревянные щиты викингов, найденные в Норвегии в 1880 году, и пришел к выводу, что они изготовлены так, чтобы быть вполне пригодными для боя. Вопреки имеющимся результатам, эти щиты были слишком тонкими и хрупкими, чтобы обеспечить надлежащую защиту в реальной войне, и поэтому их использовали только в церемониальных целях.

Археолог Стокгольмского университета предполагает, что "ритуальные" щиты викингов могли использоваться в реальных боях Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Варминг исследовал щиты и обнаружил: перфорация по краям щита свидетельствует о том, что окрашенная поверхность когда-то была покрыта защитным слоем, вероятно, сыромятной кожей, которую находили на более древних щитах.

Хотя на гокстадских щитах нет такого покрытия, перфорация находилась именно в том месте, где такое покрытие должно быть прикреплено (и было прикреплено на других древних щитах, изготовленных по тем же проектным спецификациям). Однако, щиты находили без прикрепленных шкур животных, необходимых для того, чтобы они функционировали как ручные защитные щиты. Ворминг утверждает, что щиты викингов использовались в качестве погребальных предметов, но это не обязательно означает, что они никогда не использовались в бою.

В исследовании деревянных щитов эпохи викингов Рольф Варминг проанализировал не только физические характеристики щитов, но и их исторический контекст. Щиты найдены внутри погребенного корабля викингов, обнаруженного под большим курганом в Гокстаде на востоке Норвегии.

Щиты найдены внутри погребенного корабля викингов, обнаруженного под большим курганом в Гокстаде на востоке Норвегии Фото: Rolf Fabricius Warming / CC BY-NC-ND 4.0

Считается, что корабль построен примерно в начале 10 века н. э., и, вероятно, использовался в течение нескольких лет, прежде чем его похоронили месте со своим содержимым, включая щиты.

Варминг предположил, что 64 найденных щита викингов могли представлять количество мужчин, служивших на корабле "Гокстад", когда он был в строю. Изготовленные из сосновой доски, гокстадские щиты состояли из деревянных досок, зауженных на конце и скругленных снаружи.

Несмотря на размеры и форму, щиты викингов нашли без шкур животных Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Несмотря на размеры и форму, щиты викингов обнаружили без шкур животных. Этот защитный слой был необходим для того, чтобы они могли функционировать как ручные защитные щиты. Кроме того, древесина в целом не была особенно толстой. Это заставило предыдущих экспертов провести первичный анализ и быстро сделать вывод, что щиты были лишь ритуальными предметами и не использовались в бою.

Однако Варминг считает, что щиты изготовлены так, чтобы быть вполне пригодными для боя, несмотря на предварительные выводы об обратном. Взяв на себя инициативу решить проблему упущения детального изучения фрагментов деревянных щитов, Варминг получил разрешение на работу от Музея корабля викингов в Осло, где хранятся и выставляются различные останки и артефакты с корабля викингов.

Варминг получил разрешение на свою работу от Музея корабля викингов в Осло, где хранятся и выставляются всевозможные останки и артефакты с корабля викингов Фото: Rolf Fabricius Warming / Society for Combat Archaeology / CC BY-NC-ND 4.0

Исследователь поразился тем, насколько щиты соответствовали конструктивным моделям, которые можно увидеть в других древних образцах боевых щитов.

"В общем, мастерство изготовления в большинстве своем соответствует другим находкам щитов, имеющим практический характер, а также германской традиции плоских круглых щитов в целом", — писал он, делая связь с другими щитами очевидным.

Считается, что корабль был построен примерно в начале 10 века н. э. Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Хотя выводы Ворминга предварительны и не обязательно доказывают, что древние щиты викингов использовались в бою, его исследование добавляет новую перспективу к существующим исследованиям деревянных щитов эпохи викингов. Оно предполагает, что щиты могли иметь несколько функций, в том числе использоваться в рукопашном бою и как слой защитной брони для викинговых кораблей, участвовавших в морских сражениях.

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