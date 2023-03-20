Скандинавские татуировки в разрезе истории и легенд. Были ли викинги поклонниками боди-арта?

Викинги были мореплавателями родом из Скандинавии, которые с конца VIII до конца XI веков устроили настоящий ад по всей Европе и за ее пределами.

Related video

Татуировки в стиле викингов с норвежскими изображениями и рунами стали невероятно популярны в современные дни. Но доподлинно неизвестно, как и нет убедительных археологических доказательств, действительно ли древние мореплаватели любили наносить рисунки себе на кожу. Однако из нескольких письменных источников мы знаем, что некоторые викинги могли быть поклонниками этого искусства, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Одно из лучших свидетельств о разрисованных викингах походит от Ахмада ибн Фадлана, мусульманского путешественника 10-го века. В 921—922 годах в качестве секретаря посольства багдадского калифа Джафара аль-Муктадира он путешествовал из Багдада через Среднюю Азию в Поволжье к царю волжских булгар. Приблизительно в это же время на этой же территории проживала группа людей, известных как волжские викинги, завоеватели и торговцы, поселившиеся в этом регионе из Скандинавии.

Исследователь и путешественник писал о них: "Каждый мужчина имеет топор, меч и нож и постоянно держит их при себе. Мечи у них широкие, с бороздками, франкского типа. Каждый мужчина имеет татуировки от ногтей до шеи темно-зеленых (или зеленых, или сине-черных) деревьев, фигур и пр. Я никогда не видел более совершенных физических образцов, высоких, как финиковые пальмы, светловолосых и румяных".

Однако позже он описывал их, как "самых грязных из Божьих созданий".

Сейчас продолжаются дискуссии, удалось ли арабское слово точно интерпретировать как татуировку или оно обозначало украшения другого типа. Однако можно с уверенностью предположить, что многие из них украшали свои тела каким-то темно-зеленым и синим пигментом, изображавшим фигуры, как это объясняет арабский рассказ.

Кроме этого важно помнить, что эти древние люди были лишь одной группой викингов. Доподлинно неизвестно, можно ли их считать представителями всей культуры. А поскольку они жили довольно далеко от основных племен викингов в Скандинавии, это далеко не факт.

Что касается физических доказательств, то их почти нет. Кожа одной из первых разрушается после смерти человека и редко выдерживает многовековые захоронения, разве что для этого будут существовать определенные условия, например, мумификация или замораживание тела в вечной мерзлоте.

К сожалению, викингов не нашли сохранными в таких условиях. Однако есть несколько примеров древних людей, которых находили по всей Европе, покрытых татуировками.

В частности, в 1991 году группа туристов в Альпах вблизи итальянско-австрийской границы наткнулась на тело, которому было около 5,3 тыс. лет. Исследователям удалось обнаружить, что к моменту смерти мужчине было 45 лет, а на его кожу покрывали более 60 татуировок в виде точек, линий и крестов.

Эци, как назвали позже ледяную мумию эпохи позднего неолита, также старейшая мумия человека, найденная в Европе. Однако викингом он не являлся.

В отличие от современных татуировки Эци были сделаны не с помощью иглы, а способом нанесения небольших надрезов, которые затем засыпались древесным углем. Археологи предполагают, что эти рисунки имели определенный духовный или целебный характер, призванный облегчить разные недуги и болезни.

Как бы то ни было, эта находка может намекать, что татуировки в ранней Европе были распространенным и развитым явлением. В сочетании с письменным рассказом Фадлана это может свидетельствовать о том, что образ викингов как высоких, татуированных воинов, возможно, был не таким уж ложным.

Ранее Фокус рассказывал о пещере Данмор и резне 10-го века. Археологи обнаружили там человеческие останки, относящиеся к нападению викингов 928 года.

Также мы писали, как действительно питались викинги. Мореплаватели, которых обычно изображают как бесстрашных, жестоких воинов, были также искусными фермерами и рыболовами.