Умерли от удушья: что известно о пещере Данмор и резне 10-го века

Пещера Данмор известна своими археологическими открытиями, в том числе обнаруженными человеческими останками, относящими к нападению викингов 928 года. Ее название в переводе с ирландского означает "большой форт".

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Известняковая пещера Данмор в Баллифойле, графство Килкенни, Ирландия, имеет богатую историю — первые упоминания о ней можно найти в рукописях 9-го века. Эта пещера формировалась талыми ледниковыми водами на протяжении миллионов лет, сообщают Heritage Daily.

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Пещера Данмор расположена примерно в 11 км к северу от города Килкенни. Внутри пещеры имеются многочисленные кальцитовые образования, самый известный из которых Market Cross — крестообразный столб, высотой почти 6 метров. Пещера является частью туристического центра в городе Мохилле.

Древнее упоминание о ней содержится в "Триадах Ирландии" — примерно 256 староирландских текстах, охватывающих разные темы, в частности географию, природу, обычаи и право. В манускриптах 9-го века упоминается пещера Данмор (названая "Dearc Fearna") как одно из "трех самых темных мест Ирландии".

Возможно, такая характеристика связана с событием, упоминаемым в "Анналах четырех мастеров", хронике ирландской истории, составленной между 1632 и 1636 годами. Эта хроника является компиляцией древних записей, охватывающих исторические и легендарные события, включая библейский Всемирный потоп (который ирландцы датируют 3000 годом до нашей эры).

В "Анналах четырех мастеров" упоминается резня, учиненная викингами в пещере Данмор в 10 веке нашей эры. Согласно хроникам, лидер викингов, по имени Гофред уа Имайр "разрушил и разграбил пещеру Данмор, где в этом году убили тысячу человек".

Хотя археологические данные не могут подтвердить эти события, однако найденные в пещере останки, из которых большинство принадлежит женщинам и детям, свидетельствуют в пользу этой гипотезы. Как считают ученые, эти тела принадлежат людям, умершим от удушья, когда викинги пытались их выкурить из пещеры, разведя у входа большой костер.

Первые археологические записи о пещере датируются 1706 годом, когда епископ Джордж Беркли описал посещение пещеры. Это описание впервые было опубликовано в 1871 году, когда Артур Винн Фут совершил визит в пещеру и обнаружил большое количество человеческих останков. В своих отчетах Фут задокументировал свои открытия и ссылался на труды предшественников, в частности Джорджа Беркли.

Позже, в 1991 году в глубине пещеры обнаружен клад серебряных и бронзовых изделий. Он состоял из рубленого серебра, слитков и конических пуговиц, изготовленных из тонкой серебряной проволоки. Также было несколько монет, отчеканенных на севере Англии. Благодаря ему, археологи смогли датировать клад примерно 970 годом нашей эры.

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