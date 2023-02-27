Открываем для себя Кодекс Дренгра: правда об этике викингов

Во многих культурах на протяжении истории существовали собственные негласные общественные правила, и викинги не исключение. Кодекс Дренгра — это кодекс этики и принципов, которых, как считается, придерживались древние мореплаватели из Скандинавии.

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Кодекс Дренгра — подчеркивал такие качества, как храбрость, верность и честь. Кроме этого, он поощрял викингов жить жизнью, исполненной отваги и приключений.

Хотя Кодекс Дренгра в большинстве своем передавался на протяжении веков из уст в уста, некоторые древние тексты дают бесценное представление о той самой морали, которая была близка и дорога сердцу викингов. Об этом пишет Ancient Origins.

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Дренгри, самые легендарные воины викингов

Откуда же происходит термин "дренгр"? Дренгр — это термин, который викинги использовали для описания воина чести и храбрости. Одно время они были неотъемлемой частью культуры викингов, а еще их очень чтили среди своих. Согласно фольклору викингов, дренгри были известны своей храбростью, силой и верностью и жили в соответствии со строгим этическим кодексом и ценностями, которые придерживались викинги.

Считалось, что этот этический кодекс основывался на принципах храбрости, чести и уважения и, наконец, определял, что означало быть настоящим воином среди викингов.

В обществе викингов те, кого считали дренграми, были одними из самых уважаемых людей в обществе. Хотя многие точные детали Кодекса Дренгра хорошо не сохранились с течением времени, концепцию дренгра все еще помнят и чтят в наше время как символ духа и образа жизни викингов.

Древнескандинавские саги: окно в Кодекс Дренгра

Незначительное количество записанной информации об этом кодексе викингов происходит преимущественно из древнескандинавской литературы и саг, написанных в Исландии в течение 13-14 веков. Эти древние тексты дают нам представление о благородных ценностях воинов-викингов и их кодексе поведения, включая храбрость, верность и щедрость.

[ + – ] История Сигурда из "Саги о Вельсунгах" Фото: Public Domain

Одними из самых известных саг, в которых упоминается Кодекс Дренгра, являются "Сага об Инглингах", "Сага об Эгиле" и "Сага о Вельсунгах". Эти эпические сказания не только проливают свет на кодекс, но и создают окно в социальные, культурные и нравственные ценности общества викингов.

В дополнение к литературным источникам, археологические данные, такие как захоронения и артефакты, также могут дать нам определенную информацию о Кодексе Дренгра. Например, вещи, найденные в погребениях воинов-викингов, позволили выявить некоторые виды оружия, одежды и других вещей, символизировавших элитный статус дренгров и воинов в целом. Об одном из таких Фокус рассказывал раньше, а именно о щите.

[ + – ] Семь мечей эпохи викингов на выставке в Бергенском музее Фото: CC BY-SA 2.0

Хотя информация, которую мы имеем о кодексе, ограничена, а точность саг является предметом дискуссий среди ученых, эти источники все же дают невероятное представление о верованиях и ценностях общества викингов.

Честь и гостеприимство викингов: Кодекс Дренгра в действии

Согласно древнему Кодексу Дренгра, храбрость была не только достоинством, но и обязанностью в бою, а верность друзьям, семье и родине имела важнейшее значение. Кодекс также воспевал гостеприимство, щедрость, силу слова и репутации, превознося важность чести и достоинства превыше всего.

Кодекс Дренгра поощрял викингов быть героями в собственном смысле, стремиться к храбрости и с гордостью защищать своих близких. Он передавался из уст в уста, формируя культуру и ценности викингов и служа нравственным ориентиром для их поступков.

Хотя о Кодексе Дренгра сохранилось мало письменных свидетельств, поколения, которые передавали его устно, создали четкий исторический контекст вокруг него.

Кодекс был столь влиятельным, что стал центральной частью общества викингов, помогая поддерживать порядок и стабильность и способствуя развитию их воинского духа.

Викингов судили по их поведению, используя его, и с теми, кто не соответствовал стандарту, обращались соответственно. Влияние Кодекса Дренгра на общество викингов было значительным, поскольку он помог сформировать культуру и ценности древних мореплавателей, а также повлиял на действия и поведение некоторых викингов и общества в целом. Кодекс также способствовал развитию этноса викингов-воинов и помог создать ощущение идентичности и единства среди викингов.

Несмотря на свое историческое значение, Кодекс Дренгра почти неизвестен за пределами академических кругов. А еще его частично утаили из-за изображения викингов как безжалостных мародеров в поп-культуре. Однако кодекс остается важной частью истории и культуры викингов, его продолжают изучать и уважать те, кто интересуется этим увлекательным периодом истории человечества.

[ + – ] Кодекс викингов

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