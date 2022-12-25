Щит времен викингов: во время строительства найдены древние артефакты

Археологи обнаружили захоронение эпохи викингов, содержащее остатки щита и несколько могил во время предварительных работ по строительству дома в Осло, Норвегия.

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Погребение было расположено под тонким слоем грунта на небольшом холме с видом на озеро Холмендаммен, в жилом районе к северу от центра Осло, сообщают Heritage Daily.

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Это кремационное захоронение, которое сопровождается несколькими могильными принадлежностями, такими как фрагменты сосуда из мыльного камня, пряжка, кельтская брошь (точнее ее называют кольцевидной брошью), пара ножей, серп и лошадиная упряжь.

Археологи также обнаружили металлическую накладку из середины щита. Такие накладки использовались для крепления ручки щита, а также для отражения ударов.

Исследователи считают, что это захоронение принадлежит мужчине, опираясь на найденные остатки щита и то, что кольцевидные броши обычно носили мужчины.

Марианна Бугге Кремер, археолог из Управления культурным наследием муниципалитета Осло, сказала: "В настоящее время дата могилы установлена на основе артефактов, содержащихся в ней. Этот тип броши со сферами начал появляться примерно в 850 году нашей эры и стал распространенным после 10 века нашей эры".

Обычно археологи могут получить много информации благодаря анализу ДНК, одним из ярких примеров этого является знаменитая могила викингов в Бирке в Швеции. Более 150 лет считалось, что похороненный там мужчина был воином, пока в 2017 году исследователи не провели геномный анализ, обнаруживший, что останки действительно принадлежали женщине.

[ + – ] Марианна Бугге Кремер, археолог из Управления культурным наследием муниципалитета Осло, сказала: "В настоящее время дата могилы установлена на основе артефактов, которые в ней содержатся" Фото: Byantikvaren in Oslo

Однако останки из могилы в Холмендаммене, возможно, не удастся изучить таким образом.

"Сейчас объекты находятся в нашей консервационной лаборатории, и мы ждем, пока они будут готовы, прежде чем мы сможем сказать что-то большее об объектах. Мы не нашли никаких остатков несгоревших костей, поэтому мы не можем выделить ДНК из того, что мы нашли", — сказала Женетт Глердстат, доцент Музея истории культуры при Университете Осло.

Согласно скандинавским сагам, Осло было основано около 1049 года нашей эры Гаральдом Хардрадом. Глерстад говорит, что это первая могила викингов в Осло, богатая артефактами, которую раскопали археологи. Но многие объекты, которые можно связать с могилами викингов, в течение многих лет обнаружили, в частности, строители в Осло.

Глерстад говорит, что им известно об обнаружении останков примерно из 60 могил эпохи викингов в Осло. Например, во время строительства новой ратуши Осло в 1930-х годах был найден меч викингов.

Ранее Фокус рассказывал о скандинавских рунах в штате Оклахома, США. Ученые предполагают, что они были вырезаны в 600-800 годах нашей эры.

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