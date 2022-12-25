Щит часів вікінгів: під час будівництва знайдено древні артефакти

Археологи знайшли поховання епохи вікінгів, що містить залишки щита та кілька могил під час попередніх робіт для будівництва будинку в Осло, Норвегія.

Related video

Поховання було розташоване під тонким шаром ґрунту на невеликому пагорбі з видом на озеро Холмендаммен, в житловому районі на північ від центру Осло, повідомляють Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це кремаційне поховання, яке супроводжується декількома могильними приналежностями, такими як фрагменти посудини з мильного каменю, пряжка, кельтська брошка (точніше її називають пів кільцевою брошкою), пара ножів, серп і кінська збруя.

Археологи також знайшли металеву накладку з середини щита. Такі накладки використовувалися для кріплення ручки щита, а також для відбиття ударів.

Дослідники вважають, що це поховання належить чоловікові, спираючись на знайдені залишки щита і те, що пів кільцеві брошки зазвичай носили чоловіки.

Маріанна Бугге Кремер, археологиня з Управління культурною спадщиною муніципалітету Осло, сказала: "На цей час дату могили встановлено на основі артефактів, які в ній містяться. Цей тип брошки зі сферами почав з’являтися приблизно в 850 році нашої ери і став поширеним після 10 століття нашої ери".

Зазвичай, археологи можуть отримати багато інформації завдяки аналізу ДНК, одним із яскравих прикладів цього є знаменита могила вікінгів у Бірці у Швеції. Понад 150 років вважалося, що похований там чоловік був воїном, поки у 2017 році дослідники не провели геномний аналіз, який виявив, що останки насправді належали жінці.

[ + – ] Маріанна Бугге Кремер, археологиня з Управління культурною спадщиною муніципалітету Осло, сказала: "На цей час дату могили встановлено на основі артефактів, які в ній містяться" Фото: Byantikvaren in Oslo

Проте останки з могили в Холмендаммені, можливо, не вдасться дослідити таким чином.

"Зараз об’єкти знаходяться в нашій консерваційній лабораторії, і ми чекаємо, поки вони будуть готові, перш ніж ми зможемо сказати щось більше про об’єкти. Ми не знайшли жодних залишків незгорілих кісток, тому ми не можемо виділити ДНК із того, що ми знайшли", — сказала Женетт Глердстат, доцент Музею історії культури при Університеті Осло.

Згідно зі скандинавськими сагами, Осло було засновано близько 1049 року нашої ери Гаральдом Хардрадом. Глерстад каже, що це перша могила вікінгів в Осло, багата артефактами, яку розкопали археологи. Але багато об’єктів, які можна пов’язати з могилами вікінгів, протягом багатьох років знайшли, зокрема, будівельники в Осло.

Глерстад каже, що їм відомо про виявлення останків приблизно з 60 могил епохи вікінгів в Осло. Наприклад, під час будівництва нової ратуші Осло в 1930-х роках було знайдено меч вікінга.

Раніше Фокус розповідав про скандинавські руни в штаті Оклахома, США. Вчені припускають, що їх вирізали в 600-800 роках нашої ери.

Також ми писали, ким були непереможні воїни, яких називали берсерками.