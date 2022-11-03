Таємниці скандинавських рун на суші. Як могли вікінги потрапити в саме серце Америки

Великий шматок пісковика з рунами в штаті Оклахома має багато теорій походження, але одна з них дуже спірна.

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В окрузі Ле-Флор штату Оклахома в США є великий шматок пісковика. Він покритий рунічними символами. Передбачається, що вони були зроблені в 600-800 роках нашої ери вікінгами, пише IFL Science.

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Біля округу, що не має виходу до моря, про піщаник дізналася місцева жителька ще в 1920-х роках. Дослідниця Глорія Фарлі зі Смітсонівського інституту майже все життя вивчала цю знахідку.

Раніше було зроблено деякі звіти щодо вивчення цієї дивної знахідки. Фарлі також стверджувала, що цей напис бачило місцеве плем'я чокто в 1830-х роках. Але документальних підтверджень цього немає. Деякі дослідники вказували, що руни на великій плиті 3 метри завширшки зробили корінні американці. Але Глорія Фарлі вважала, що на камені можна побачити символи рунічного алфавіту народів Скандинавії, Британії, Ісландії та Північної Європи. Такі на цих землях використовували до ХVII століття.

Руни спочатку переклали як GNOMEDAL, де Gnome і dal означали "долину сонячного годинника" або "долину монументів". Пізніше це переклали як GLOMEDAL. Така інтерпретація в перекладі означала "Долину Гломе". Глорія Фарлі вважала, що написи залишили вікінги, коли мандрували через штат.

Хоча сьогодні там суша, раніше на континенті була ціла розгалужена річкова система. Дослідниця вказувала, що слід стежити за береговими лініями, щоб знайти докази проходження вікінгів. Але доказів знайшли дуже мало. Крім того, вікінги не залишали рунічне каміння валятися навколо.

Деякі археологи дійшли висновку, що це сучасний витвір. Один із них послався на датування артефакта й послідовність рун, яка рідкісна для давньоскандинавської мови. Тому це не може бути їхнім творінням.

Поки що питання про походження рун залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення 1000-річного скарбу вікінгів у Стокгольмі.