Тайны скандинавских рун на суше. Как могли викинги попасть в самое сердце Америки

Большой кусок песчаника с рунами в штате Оклахома имеет много теорий происхождений, но одна из них — очень спорная.

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В округе Ле-Флор штата Оклахома в США есть большой кусок песчаника. Он покрыт руническими символами. Предполагается, что они были сделаны в 600-800 годах нашей эры викингами, — пишет IFL Science.

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Около не имеющего выхода к морю округа о песчанике узнала местная жительница еще в 1920-х годах. Исследовательница Глория Фарли из Смитсоновского института почти всю жизнь изучала эту находку.

Раньше были сделаны некоторые отчеты по изучению этой странной находки. Фарли также утверждала, что эту надпись видело местное племя чокто в 1830-х годах. Но документальных подтверждений этому нет. Некоторые исследователи указывали, что руны на большой плите в 3 метра шириной сделали коренные американцы. Но Глория Фарли считала, что на камне можно увидеть символы рунического алфавита народов Скандинавии, Британии, Исландии, а также Северной Европы. Такие на этих землях использовали до ХVII века.

Руны сначала перевели как GNOMEDAL, где Gnome и dal означали "долину солнечных часов" или "долину монументов". Позже это перевели как GLOMEDAL. Такая интерпретация в переводе означала "Долину Гломе". Глория Фарли считала, что надписи оставили викинги, когда путешествовали через штат.

Хотя сегодня там суша, раньше на континенте была целая разветвленная речная система. Исследовательница указывала, что нужно следить за береговыми линиями, чтобы найти доказательства прохождения викингов. Но улик нашли очень мало. Кроме того, викинги не оставляли рунные камни валяться вокруг.

Некоторые археологи пришли к выводу, что это современное творение. Один из них сослался на датировку артефакта и последовательность рун, которая редка для древнескандинавского языка. Потому это не может быть их творением.

Пока вопрос о происхождении рун остается открытым.

Напомним, ранее Фокус писал об обнаружении 1000-летнего клада викингов в Стокгольме.