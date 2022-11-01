Драгоценности и остатки домов. В Стокгольме нашли 1000-летний клад эпохи викингов

Также исследователи нашли редкие монеты, которые рассказывают о торговле в эти времена.

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Археологи из организации Arkeologerna проводили раскопки в Табу, Стокгольм. Там они нашли 1000-летнее сокровище эпохи викингов. В частности, было обнаружено 20 домов и сооружений, которые относятся к тому же времени, — пишет издание Heritage Daily.

Археологи проводили работы в поселении викингов. Когда раскапывали деревянные полы, в одном из домов заметили весьма необычное. Они увидели особый керамический горшок. В нем был мешочек льна. Его украшала подвеска из серебряных монет.

Раньше их использовали в качестве ювелирных украшений. Также археологи нашли несколько колец и жемчужин. Продолжая исследование поселения, команда также обнаружила всевозможные стрелы, камни для обработки зерна и амулеты.

Кроме того, есть свидетельства о крупных торговых связях. На это указывают разные монетные подвески. Некоторые из них имеют европейское происхождение. Во время раскопок были обнаружены подвески из Баварии, Англии и Богемии. Но были и дирхамы – 5 арабских монет.

Одна из монет вообще датировалась 10 веком нашей эры. Ее изготовили в Нормандии, регионе на севере Франции. Профессор Йенс Кристиан Моэсгаард из Стокгольмского университета указывает на то, что это довольно редкий экземпляр. Такую монету раньше могли определить только по рисункам книги XVIII века.

Мария Лингстрем из Национального исторического музея Швеции отметила, что, возможно, такое открытие бывает только раз в жизни. Пока историки выдвигают гипотезы относительно того, почему сокровища оказались спрятанными. Археологи предполагают, что люди просто их хоронили спустя трудные времена.

Находки отправили в одну из фирм, которая специализируется на консервации артефактов. Там их очистят и задокументируют находки.

Напомним, ранее Фокус писал о необычной находке фермером золотого пояса средневековья на свекольном поле.