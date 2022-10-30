З "космічним" дизайном. На буряковому полі в Чехії знайшли незвичайний пояс бронзової доби (фото)

Такі коштовності рідко потрапляють до рук археологів.

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Минулого місяця у Чехії звичайний фермер, який вирощував буряк, виявив незвичайний сюрприз. Наприкінці вересня йому до рук потрапив лист золота. Виявилося, що ця знахідка віком майже 2500 років.

Об'єкт добре зберігся. Тому це надихнуло фермера анонімно надіслати його фотографії археологам із сусіднього Сілезького музею в Опаві, пише Live Science.

Керівник відділу археології музею Єржи Юхелко сказав, що знахідка має довжину 51 сантиметр. Вона зроблена із золота. Можна побачити вкраплення з міді, золота та срібла. Передбачається, що об'єкт раніше був передньою частиною шкіряного пояса.

Реставраторка Тереза ​​Алекс Кілнар уже взялася за роботу з аналізу та стабілізації поясу в музеї Bruntál. У цьому їй допомагатимуть інші спеціалісти. Враховуючи стиль декору, вона зробила припущення, що пояс датується періодом середньої та пізньої бронзової доби. Це приблизно ХІV ст. до н. е.

У цей час суспільство ставало складнішим. З'являлася ієрархія між бідними фермерами та багатою елітою. Хоча епоха має велику кількість бронзових артефактів, із сировини на кшталт золота виготовляли речі для еліти. Про це свідчать знахідки таких артефактів у могилах для еліт у Центральній Європі.

Але про золотий пояс відомо небагато. Однак Кілнар припустила, що він міг належати комусь з високим становищем у суспільстві, адже на той час предмети такої цінності виготовляли досить рідко. Таку ж думку має і археологиня Австралійського національного університету Кетрін Фріман, яка спеціалізується на дослідженнях металообробки європейської бронзової доби.

Декоративні предмети на той час ще не повністю вивчені. Археологиня зазначила, що прикраси такого типу та крихкості з'являються рідко. Як правило, під час розкопок "листове" золото рветься, як папір. Вчені наголосили, що знахідка унікальна не лише для регіону, а й для Чехії загалом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відкриття цілого бізнес-кварталу епохи Візантії в Туреччині.