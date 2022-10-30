Цілий бізнес-район. Археологи зробили незвичайне відкриття часів Візантії у Туреччині (фото)

У стародавньому місті Ефес знайшли квартал, у якому була майстерня та цілий магазин світильників.

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Археологи з Австрійської академії наук зробили незвичайне відкриття. У стародавньому турецькому місті Ефес вони виявили цілий діловий та гастрономічний район ранньовізантійської доби.

Він розташовувався на площі Доміціана. Це визначне громадське місце, яке прилягає безпосередньо до політичного центру римського міста, Агори, пише видання Heritage Daily.

Магазини та майстерні були побудовані на великому римському квадратному комплексі. Водночас команда зосередила свої зусилля на одній із споруд. Вона має у своєму розпорядженні кілька комерційних приміщень. Її площа складає близько 170 кв. м. Археологи з'ясували, що територію було знищено у 614-615 роках нашої ери. На дату вказали знайдені монети.

Дослідникам вдалося поглянути на окремі кімнати, що збереглися. Вони мають висоту до 3,4 м. Усередині знаходилися тисячі шматків кераміки. Також були цілі чаші із різноманітними морепродуктами: устрицями, скумбріями тощо. У кімнаті знайшли сотні мідних та кілька золотих монет.

Фото: золото

Археологи припустили, що приміщення раніше функціонували як майстерня, куховарня, комора та магазин світильників. В одному з прошарків знайшли стародавню зброю: стріли та списи. Їхні дослідники пов'язали із серією воїн між Візантійською імперією та Сасанідською імперією Ірану.

Місто Ефес було побудовано у Х ст. до нашої ери. У його зведенні приймали аттичні та іонійські грецькі колоністи. Місто було одним із дванадцяти міст, що входили в Іонічну лігу. Колись це був великий міський центр із бібліотекою та театром. Сюди приходили паломники. Зокрема, через храм Артеміди, який визнали 1 із 7 чудес древнього світу.

У 129 році до нашої ери місто стало підданим Римської республіки. А вже у першому столітті воно процвітало під її правлінням. Ефес став резиденцією імператора і головним центром торгівлі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про надзвичайно рідкісне відкриття у Великій Британії. Під час водопровідних робіт там знайшли дорогу у віці 2000 років.