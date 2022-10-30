Целый бизнес район. Археологи сделали необычное открытие времен Византии в Турции (фото)

В древнем городе Эфес нашли квартал, в котором была мастерская и целый магазин светильников.

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Археологи из Австрийской академии наук совершили необычное открытие. В древнем турецком городе Эфес они обнаружили целый деловой и гастрономический район ранневизантийской эпохи.

Он размещался на площади Домициана. Это выдающееся общественное место, прилегающее непосредственно к политическому центру римского города, Агоры, пишет издание Heritage Daily.

Магазины и мастерские были построены на большом римском квадратном комплексе. В то же время, команда сосредоточила свои усилия на одном из сооружений. Оно располагает несколькими коммерческими помещениями. Его площадь составляет около 170 кв. м. Археологи выяснили, что территория была уничтожена в 614-615 годах нашей эры. На дату указали найденные монеты.

Исследователям удалось взглянуть на отдельные сохранившиеся комнаты. Они имеют высоту до 3,4 м. Внутри находились тысячи кусков керамики. Также были целые чаши с разнообразными морепродуктами: устрицами, скумбриями и т.д. В комнате нашли сотни медных и несколько золотых монет.

Фото: Heritage Daily

Археологи предположили, что помещение раньше функционировали как мастерская, куховарня, кладовая и магазин светильников. В одном из слоев нашли древнее оружие: стрелы и копья. Их исследователи связали с серией воин между Византийской империей и Сасанидской империей Ирана.

Город Эфес был построен в Х в. до нашей эры. В его возведении принимали аттические и ионийские греческие колонисты. Он был одним из двенадцати городов, входивших в Ионическую лигу. Когда-то это был крупный городской центр с библиотекой и театром. Сюда приходили и паломники. В частности, из-за храма Артемиды, который признали 1 из 7 чудес древнего мира.

В 129 году до нашей эры город стал подданным Римской республики. А уже в первом веке оно преуспевало под ее правлением. Эфес стал резиденцией правителя и основным центром торговли.

Напомним, ранее Фокус писал о чрезвычайно редком открытии в Великобритании. Во время водопроводных работ там нашли дорогу в возрасте 2000 лет.